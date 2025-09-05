Ursula von der Leyen ha extremado el presidencialismo del cargo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, debería ser sólo ‘prima inter pares’ dentro del colegio de comisarios, pero el tratado de Lisboa le ha permitido extremar el presidencialismo del cargo.

En la anterior Comisión había más oposición del resto de los comisarios como el francés Thierry Breton, el holandés Frans Timmermans e incluso de algunos que siguen en sus puestos como el luxemburgués Nicolas Schmit o la danesa Margrethe Vestager.

Quien así se queja es el satírico y eurodiputado alemán Martin Sonneborn (1), según el cual «la presidente americana, como la calificó la revista Politico, representa la decadencia de la Unión Europea».

Sonneborn denuncia el papel del exconsejero de Seguridad Nacional de Joe Biden, Jake Sullivan, y el alemán Björn Seibert, jefe de gabinete de la Comisión Europea, dos burócratas no electos, en la elaboración de una política de sanciones contra Rusia que ha causado un enorme perjuicio en cambio a la economía europea.

«Ursula von der Leyen es incompetente, pero insiste en manejar los hilos de todas las negociaciones», critica el eurodiputado Sonneborn, exdirector de la revista satírica alemana Titanic, fundador del partido igualmente satírico Die Partei y con ganada fama de provocador que como los bufones de la Corte dice, sin embargo, las verdades.

Según Sonneborn, en su segundo mandato al frente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen se ha rodeado de comisarios aún más incompetentes que ella, a lo que se suma la subordinación del propio Parlamento, que ha renunciado a su función de control democrático del Ejecutivo.

Sonneborn se queja de que desde la pandemia del coronavirus no haya tampoco en Bruselas medios realmente independientes, sino que todos se han convertido en meros portavoces de las decisiones de la Comisión.

Von der Leyen, critica el eurodiputado, ha sido elegida dos veces con apoyo de las fuerzas conservadoras como el Partido Popular Europeo y colabora con la extrema derecha sin que ello preocupe a los populares.

Lo que debería intentar Bruselas frente al desdén con que EEUU trata a los europeos es a cooperar con los países del grupo BRICS, dice Sonneborn, según el cual «el mundo está cambiando, pero Europa ni se entera».

El presidente de Die Partei califica, por otro lado, de absurda la teoría alimentada por los políticos y los medios a su servicio de que Rusia va a atacar a Europa si no se para a Putin en Ucrania.

Ninguna persona inteligente puede tomárselo en serio, dice, pero se pretende invertir 800.000 millones de euros de dinero público en la industria armamentística, y hay que justificarlo.

Sonneborn considera absurdo que los europeos compremos gas ruso a un país tan poco democrático como Azerbaiyán, que nos sale más caro y también gas licuado de EEUU procedente del ‘fracking’, es decir mucho más contaminante, cuatro veces más caro que el ruso y que hay que transportar en barco a Europa.

Pero, según el eurodiputado alemán, los Estados Unidos de Trump ni siquiera se molestan en fingir que nos tratan como aliados: consideran a Europa sólo una colonia a la cual extraer todo el dinero que sea posible.

(1) En declaraciones al semanario suizo Die Weltwoche

