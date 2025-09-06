. / Ferran Nadeu

Para divagar sobre libertad se necesita una sólida base detrás si quiere hacerse con criterio. Sucede como con la justicia o la igualdad. Conceptos gigantes que dan vértigo si se adentra en ellos sin el estudio y la humildad precisos. Con la libertad sucede algo peligroso, y es que quienes más la llevan en su discurso suelen ser quienes menos hacen por ella. Hablar de libertad pero financiar terapias de conversión sexual o impedir abortar a mujeres si lo deciden suena cuanto menos incoherente, y sin embargo, ese ideario va de la mano de quienes hoy se autoproclaman adalides de la libertad. Libertarios se atreven incluso a llamarse algunos en su extremo. Luego, cuando llegan al poder, se palpa su distorsionada concepción de libertad, y lo traducen al inglés, que suena más cool: la libertad de compartir habitación por no poder costearte una vivienda, o co-living; o la de compartir el coche porque no puedes permitirte afrontar toda la gasolina. Los mismos que metían miedo con que los comunistas harían a la gente compartir casa y coche colorearon ese miedo con marketing creativo y lo llamaron Airbnb y Blablacar. También hablan de otras libertades, como la de gestar hijos a desconocidos por un cheque; o la de staycation, que es como El País llamó a la libertad de quedarte en casa porque no puedes costearte unos días de vacaciones con tu familia; o la libertad de buscar comida en la basura, que en El Español lo llaman ‘la moda del friganismo’. Rousseau dijo en 1762 que nadie debiera ser tan pobre como para verse forzado a venderse, ni nadie tan rico como para poder comprar a otros. Extrañas libertades.