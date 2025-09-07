Opinión | En corto
¿Antropófagos? No, todavía no
De pronto, gracias como tantas veces a un micrófono indiscreto, todo quedó claro. Quien se preguntase de dónde podía venir el afán de acumular poder y perpetuarse de autócratas como Putin y Xi Jinping tiene en sus cuchicheos una pista. Quieren ser inmortales, aspiración personal que sin duda se ve favorecido por el poder absoluto sobre las tecnologías de todo tipo (computacionales, biológicas, médicas). Gente de poca fe, no aspiran a la resurrección propia de distintas religiones, prefieren no soltar el cabo de la vida, si es necesario mediante trasplantes de órganos. ¿Confían, tal vez, en que para ellos siempre habría un muerto disponible? Mejor parar aquí. De esto no hay nada en la grabación, además hay cosas que uno se guarda hasta del mejor amigo, dejándolo «in pectore». A la alta política aún no ha regresado la antropofagia, como en otros dominios más secretos.
