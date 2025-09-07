El calor y la resistencia

El calor se resiste a dejarnos. / l.o.

El termómetro se resiste a bajar, pero el calendario avanza imparable. Hay una contradicción agotadora en sudar a las ocho de la tarde, con el sol aún alto, sabiendo que el mes en el curso dice septiembre. La rutina ha echado el ancla con la fuerza de un año más, pero lo ha hecho vestida con la ropa ligera de un verano que no se resigna a irse. Este calor persistente es como la inercia de un mundo que ya no existe: nos habla de vacaciones, de siestas, y de tiempo sin reloj, pero choca frontalmente con la realidad de los despertadores, las reuniones y el tráfico.

Hay una urgencia nueva, una ansiedad por llegar a todo lo que nunca conocimos de niños. Recuerdo aquellos finales de verano que se extendían como un chicle, infinitos. El mundo era más sencillo porque su centro era pequeño: el barrio, la bicicleta, la hora de la merienda. La única obligación era volver a casa cuando las farolas se encendían. No había correos electrónicos que responder a las diez de la noche, ni listas interminables de tareas, ni esa sensación de que, por mucho que corras, siempre vas a llegar tarde a la siguiente cosa.

Ahora, sin embargo, miro por la ventana y veo la misma luz dorada de entonces, pero sé que no es la misma. Es una luz prestada. Cada día me van quedando menos horas de sol para resistir, menos minutos de luminosidad después de trabajar para saborear con la calma de antaño. El invierno llama a la puerta otro año más, y con él llega la promesa de oscuridad temprana, de frío que hiela los huesos y de días grises que se hacen eternos dentro de una oficina. No quiero que llegue ese frío. No todavía.

Pero en este forcejeo entre el calor que se aferra y el frío que acecha, hay un faro de alegría anticipada: febrero y sus carnavales. Es el consuelo, la promesa de que en el corazón del invierno, la vida explosiona en color, música y desenfreno. Es la prueba de que la rutina puede ser interrumpida, de que los adultos también podemos jugar a ser otros por unos días. Febrero es la meta a la que miro para cruzar el puente oscuro del otoño y el invierno. No anhelo el frío, anhelo la recompensa que trae escondida en su equipaje.

Esta transición no es solo climática, es existencial. El verano que se resiste a morir es como nuestra negación a aceptar que la vida adulta es, en gran medida, una sucesión de obligaciones. El calor que no se va es el eco de una libertad que extrañamos. Y el invierno que se acerca, con su crudeza, es el recordatorio más visceral del paso del tiempo, de los ciclos que se cierran y de los que comienzan.

Al final, quizás no sea el calor o el frío lo que nos agota, sino la lucha constante entre lo que fuimos y lo que somos, entre la lentitud que anhelamos y la velocidad que se nos impone. Nos aferramos al sol de la tarde como nos aferramos a la memoria de una vida más simple, sabiendo que, inevitablemente, la noche caerá. Pero hasta entonces, nos queda resistir en la terraza, alargar la cerveza un minuto más y soñar con febrero, y con la gente cantando.