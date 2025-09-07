La mano que mece la cuna

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la periodista y presentadora del TD2, Pepa Bueno, durante una entrevista, a 1 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / /Borja Puig de la Bellacasa

En un mundo con tanta gente sola, consuela saber que el Gobierno y otros poderes en las sombras, sin protagonismo alguno, se preocupan por nosotros y hacen todo lo posible por mostrarnos solo lo que debemos ver. Por ejemplo, RTVE, que nos oculta la nacionalidad de los delincuentes, como reconoce la presidenta (interina) del ente. Parece que nos hacen una pregunta y la contestan inmediatamente para no darnos tiempo a pensar, ¿para qué queremos saber ciertas cosas?… Menos mal que hay una mano diligente que mece la cuna en nuestros felices sueños. Volvemos a ser niños.

En Francia tocarán a elecciones ya, y parece que en GB Reform UK sale de nuevo a la calle con Farage a la cabeza, pese a que el personaje no le gusta a Musk, más atento a Alemania y AfD. Por cierto, que pasan cosas raras, o estadísticamente inverosímiles, en este partido alemán. El número de sus candidatos fallecidos en extrañas circunstancias durante la campaña electoral local en Renania del Norte-Westfalia se ha disparado, la lista suma ya siete. Voy por la caña de pescar.

Y para más ruido, el embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee, le lanza un gancho directo a la mandíbula (figurada) del primer ministro británico, Keir Starmer, por criticar la presencia israelí en Gaza. Le recordó, sarcásticamente, el bombardeo de Dresde en la II Guerra Mundial, diciéndole a Keir que lanzó «bombas y no comida» sobre la ciudad alemana, bueno, y eso que no quiso entrar en los detalles de cuando las tropas británicas se ocuparon de Basora, de 2003 a 2007, tras la invasión de Irak con sus primos yanquis. O sea que eso de la memoria…, depende, diría yo. Y ahora la flotilla que quería llegar a Gaza para que Hamás liberara a los rehenes -porque eso es lo que pretenden, no otra cosa- se vuelve de nuevo al puerto de Barcelona porque hace mal tiempo y los señores y las señoras se marean; pues no les digo nada si llegan cómo se va a poner la mar y hasta el cielo. Los mismos, condenaron inmediatamente y sin paliativos la matanza terrorista del 7 de octubre de 2023 y ahora ruegan por los rehenes.

En otro confín, el ucraniano Andrii Parubi cae a balazos en Leópolis. Un nuevo crimen político y detrás la alargada sombra rusa, que aprende de sus enemigos ucranianos que derraman la sangre de Moscú. Es la guerra, que no conoce de reglas, es el hombre hobbesiano, un lobo para el hombre.

Pero hay que pisar la tierra, como hace Úrsula, mi amor. Me refiero al Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la UE. La trampa que hacen los fulleros sentados a la mesa de juego consiste en que el documento presentado borra las distribuciones del MFP y fusiona partidas en una operación que recuerda la distribución de carteras en el Colegio de Comisarios. Se toma la chistera, se echan unos polvos (mágicos, aclaro) y se entremezclan competencias para asegurarse la última palabra en los asuntos importantes. Dicho con otras palabras, no se concreta y se potencia la discrecionalidad, a la vez que se estataliza la ejecución presupuestaria, alejándose de la dirección federalista que tanto vocean. Aquí, Rinconete (Pedro del Rincón) y Cortadillo (Diego Cortado) flipan y corren a Monipodio a contarle lo visto.

Y Emilio Beneytez se va y cierra con llave Emily. Cuantos años allá -pero no estos últimos-, en la avenida de Príes, su hermano Pablo, el Pilar de Tetuán, los arquitectos Salva Moreno y Paco Peñalosa, el último gentleman, que dijo alguien, el general Paco Rubio… Y Luis Mamerto López-Tapia, director y productor de cine, creador de la Semana Internacional de Benalmádena, con el que uno buscaba fondos para la siguiente película … Pero no me quiero poner nostálgico en septiembre, ¿qué dejaría entonces para el crudo invierno que se nos echa encima? Menos mal que el Gobierno no deja a nadie atrás, por eso Interior ha ordenado que no se aísle en las cárceles a los presos más peligrosos, no se vayan a incomodar; lo curioso es que esta instrucción coincide con el aumento de las agresiones a los funcionarios de prisiones. Coincidencias, solo eso. Emilio Prados lo dijo así:

Cerré mi puerta al mundo;

se me perdió la carne por el sueño…

me quedé, interno, mágico, invisible,

desnudo como un ciego.

Lleno hasta el mismo borde de los ojos,

me iluminé por dentro.