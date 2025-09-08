Cierta historiografía de izquierda, con su clásica praxis desmitificadora, tiende a hacer de Covadonga el lugar de un suceso anodino y banaliza el Reino de Asturias que allí nace (del que viene el de León, luego unido a Castilla, para acabar armando España con otros reinos). ¿Una reacción frente al «covadonguismo», relevante capítulo del nacional-catolicismo?. Por su parte éste, tras haberse relajado algo con la transición, vuelve por sus desafueros típicos y tópicos, poniendo la pica en Flandes en hacerse con el sitio germinal, abanderándolo. Mientras tanto Covadonga, entidad mística, eterna incomprendida en la síntesis que es de naturaleza y espíritu, religiosidad pagana y cristianismo, historia factual y mito, virginidad y fertilidad, emoción seglar y devoción, se recoge en la cueva de su propia y sincrética evidencia, a la espera de mejores tiempos.

Suscríbete para seguir leyendo