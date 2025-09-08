El curso será aún peor que duro

El martes Salvador Illa y Carles Puigdemont se encontraron por primera vez en Bruselas y el lunes Pedro Sánchez compareció en TVE ante Pepa Bueno -no era entrevistado desde hace meses-, iniciando el curso político. Illa y Sánchez son políticos de estilos muy distintos, casi contrarios. Illa quiere recomponer los consensos rotos por el procés y Sánchez fue investido apelando a una mayoría progresista contra la derecha y la extrema derecha, lo que ha llevado a una gran polarización. Pero también son estrechos aliados. Un gran activo de Illa es tener un presidente socialista en Madrid y uno de los de Sánchez que el PSC haya acabado con las mayorías soberanistas en Catalunya, así como el número de sus escaños en el Congreso de los Diputados. Y los dos han apostado por desinflamar Catalunya.

El encuentro Illa-Puigdemont ha sido un paso adelante. Solo una foto. Pero Illa con los brazos empáticamente abiertos recibiendo a Puigdemont y el de Waterloo acudiendo a la delegación de la Generalitat en Bruselas y saludando con aire satisfecho al actual president lo dice todo. Puigdemont admite, de facto, que Illa es el president legitimo e Illa que Puigdemont es su honorable antecesor. La derecha de Madrid ataca el encuentro, pero la ley de amnistía está avalada por el Constitucional y en las tres elecciones catalanas que ha habido desde el 155, el partido de Puigdemont ha sido siempre uno de los tres primeros. Y durante la última campaña electoral -antes del Constitucional y de que Junts se revalidara como segunda fuerza- Sánchez-Llibre, el presidente de la patronal catalana -con la junta de Foment- rindió visita a Puigdemont. Antes Foment, ahora Illa, han levantado acta de que un país necesita contar con la primera fuerza de la oposición. Pese a choques del pasado y a sus grandes divergencias.

Este es uno de los graves problemas de Sánchez. Su investidura fue legítima y el propio Feijóo -con paso parsimonial- le fue a felicitar. Pero gobernar largo contra el primer partido de la oposición -que además tiene más escaños- es una asignatura endiablada. Más cuando la amnistía incendió el debate político-constitucional y enervó a parte del poder judicial. Empezando por el Supremo.

A Sánchez le juzgará el futuro. Ha desinflamado Catalunya, la economía ha ido bien -mejor de lo esperado- con su apuesta keynesiana, por inyectar poder de compra con subidas del salario mínimo y las pensiones. Pero la polarización política -que él y Feijóo han llevado a extremos- es el gran cuello de botella del futuro.

En TVE, Sánchez, menos hábil de lo conveniente para un presidente atacado, solo se defendió. Bien, al decir que él insulta menos. Rígido en otros momentos, e incluso equivocado. Ya lleva siete años y los precios de la vivienda se han disparado. No es que esté fallando el mercado, sino que desde hace muchos años el Estado (las administraciones) no ha hecho viviendas, aunque sí escuelas, e incluso asumido las concertadas, y hospitales. Hay, por tanto, un grave problema de oferta y un boom de la demanda que no se arregla con medidas paliativas, que perjudican al sector privado.

Pero el fondo es otro. Sánchez dijo que seguiría, incluso sin presupuestos, para continuar sus políticas sociales. No es nada normal en un país europeo. Pero no admitió su auténtico drama: la ausencia de una mayoría operativa. Solo tiene mayoría negativa: el miedo a un Gobierno del PP aliado con Vox. Quizás tenga presupuestos -aunque no creo que Illa pueda hacer milagros-, pero le será difícil gobernar porque carece de mayoría coherente. Las 37,5 horas de Yolanda Diaz -que se votarán el miércoles- no tienen el sí de los partidos de centro, que solo le apoyan porque -Aitor Esteban dixit- el PP no tiene brújula. Pero lo peor es que el Gobierno -mejor dicho, Sumar- no renuncia a políticas para las que no tiene mayoría. Así solo se lía y encrespa todo. La ley del suelo -imprescindible- está aparcada porque a Sumar (y otros) no le gusta. Y el PP no quiere nada que pueda dar aire a Sánchez.

No es forma de gobernar. Ni de hacer oposición, negándose a todo, ignorando a Catalunya y Euskadi y sin despegarse de Abascal. El cuatrimestre será duro. Dijo que quiere seguir. Pero lo peor es descarrilar.

