Difícil acabar bien

Esta frase es el día a día de los entrenadores. Es muy complicado acabar en un club cuando has ganado. Normalmente si ganas renuevas. Todos sabemos, además, que el deporte no tiene memoria. Un ejemplo claro puede ser el de Carlo Ancelotti. El técnico del Real Madrid se ha marchado este verano por la puerta de atrás pese a lo mucho que ha logrado ganar.

Para acabar bien en un sitio tienes que ser como Zidane, por ejemplo. El francés fue capaz de irse del Real Madrid aun siendo campeón de la Champions League. Y se fue sin tener un contrato en otro club. Pero para eso debes de ser multimillonario o tener muy claro que no estás preparado para el siguiente reto. Ves imposible asumirlo y prefieres irte tú antes de que te echen.

Para Sergio Scariolo tampoco ha sido fácil acabar bien. Y no me refiero a que él se haya ido por la puerta atrás de la Federación. Todo lo contrario. O que no haya conseguido todos los éxitos posibles. Siento que hasta ha marcado una época siendo el mejor seleccionador español de todos los tiempos e, incluso, uno de los mejores seleccionadores a nivel mundial. Lo digo porque Scariolo no se merecía marcharse siendo eliminado en la primera fase del Europeo. Es muy injusto. Seguro que todos podíamos intuir que el equipo no daría para jugar otra final. Podía ser hasta razonable decir que no teníamos potencial para luchar por las medallas. Pero no clasificarse para octavos es muy duro. Y no siento que haya sido duro por el equipo.

Es una selección en construcción, que tiene que empezar desde abajo para ir creciendo. España volverá a ser una potencia en Europa. Es duro porque nuestro seleccionador no debió marcharse en estas circunstancias. Él mismo ha declarado que se siente en paz porque ha hecho todo lo que estaba en su mano y que cuando uno siente que lo hace todo no se puede autoexigir más.

Lo ha hecho dando la cara por sus jugadores a pesar de que muchos de ellos no han dado una buena versión de sí mismos en este campeonato. Pero no por estar en paz dejo de pensar de que en este caso especial, el baloncesto ha sido muy injusto con Sergio. Por supuesto que hay que hacer un profundo análisis de lo que ha pasado. Pero analizar las causas de lo sucedido empañaría el hecho de que Scariolo se marcha y ya no se sentará más en el banquillo de España. Eso sería más injusto todavía.

Por eso no voy a escribir ni una palabra sobre el equipo. El protagonista es nuestro seleccionador. Cuando se habla de él solo se pueden decir cosas buenas y mostrar admiración. Por eso a mí me es imposible escribir una sola letra negativa de su equipo en este Europeo. Eso quitaría el foco en lo realmente importante y hoy, días después de ser eliminados, lo único importante es despedir a Scariolo como se merece.

Enumerar los logros conseguidos es fácil. Solo tienes que tener un poco de memoria o meterte en Wikipedia. Seguro que él dirá que fue más fácil, gracias a los magníficos jugadores que ha entrenado. En esto tiene razón. Pero estoy convencido de que tampoco es fácil dirigir a tantas estrellas. Y más aún, no es fácil liderarlas. Y es que eso fue Sergio en nuestra selección, el auténtico líder de un equipo que ha ido sufriendo las bajas normales de la edad.

Pero a pesar de esas bajas, la selección ha seguido compitiendo con nuevas incorporaciones. Qué digo compitiendo, ha seguido ganando. Ahora, lo más grande que ha hecho Sergio Scariolo es crear un estilo, un estilo de juego, un estilo de liderazgo y también un método de trabajo que ha sido muy productivo para el primer equipo nacional.

También para esas categorías inferiores en las que me consta que también el entrenador italiano tenía mucho que ver en el diseño de la forma de jugar de las distintas selecciones. Son 15 años al frente de nuestra selección. Esto se dice pronto, pero todos los entrenadores sabemos lo difícil que es mantener tu puesto de entrenador en un equipo durante tantos años. Es difícil pues resulta casi imposible ganar durante 15 años seguidos. Y Sergio lo consiguió.

Desde esta humilde ventana sólo puedo darle las gracias por todo lo que ha hecho por nuestro baloncesto. Gracias por cada medalla conseguida. Y lo más importante, gracias a Scariolo, por ser un referente como entrenador y como persona para muchos que, como yo mismo, intentamos ser entrenadores.