La flotilla y los vientos

El historiador Gabriel Jackson decía, de las Brigadas Internacionales, que «el abrumador motivo para ser brigadista fue la desesperación ante el fracaso de los poderes democráticos para oponerse a un fascismo manifiestamente agresivo». Salvando las distancias, los integrantes de la flotilla Global Sumud están actuando con una misma determinación, tratando de trastocar los versos de Auden que hablan de la ignorancia del dolor ajeno. Más allá de ser un poema espléndido, nos expone a la evidencia no tanto del egoísmo, sino de la indiferencia. No estamos pendientes de los demás porque tenemos suficiente trabajo con nuestras cosas. Lo escribió a partir del cuadro de Brueghel que retrata la caída de Ícaro después de rehuir las indicaciones de Dédalo, su padre, y de haber volado más allá de lo que tocaba, con unas alas de cera, deshechas por el Sol. Nadie hace caso, y el barco «que ha de haber asistido a algo asombroso, un chico desplomándose del cielo, / tenía que llegar a algún lugar y zarpó mansamente». La flotilla, aquí, zarpa para revertir lo que el poeta ya describía al inicio del poema: «Sobre el sufrimiento, nunca se equivocaron / los Maestros Antiguos: qué bien que entendieron / su posición entre los hombres, cómo hace acto de presencia /mientras alguien come o abre una ventana o solo pasea aburrido».

Una de las activistas más conocidas, Greta Thunberg, con su ademán tan intenso, inconmovible, lo ha expresado de otro modo: «Estoy horrorizada de ver cómo la gente puede vivir viendo el genocidio en directo por el móvil». Estimada Greta, los Maestros Antiguos no se equivocaban, porque resulta que el mundo está construido a partir de una indiferencia que hace posible la vida aburrida y sin conciencia. No hace falta «horrorizarse». Es simplemente una constatación. ¿Hasta qué punto somos capaces de no ver, de no saber, que Ícaro está cayendo? Si miráramos de cerca el sufrimiento, si giráramos los ojos hacia la tragedia, probablemente sería un calvario comer, abrir una ventana o pasear. Aquí no valen, sin embargo, superioridades morales. Es lo que tenemos entre manos. Y estamos hablando de cosas muy serias.

Dicho esto y respetando la valentía de quien se atreve a enfrentarse al mar y a cruzar el Mediterráneo con barcos de papel (poco más es la flotilla, como ya hemos podido constatar), cabe decir que me recuerda a las Brigadas Internacionales. Por eso las he citado. George Sossenko, un brigadista francés, recordaba, ya de mayor, el comentario de un ciudadano de Barcelona el día 28 de octubre de 1938, cuando los combatientes extranjeros dijeron adiós a la guerra, empujados por el Gobierno de Negrín: «Después de dos años, han aprendido a luchar, pero todavía no saben desfilar». Fue una despedida multitudinaria y triste. El domingo, la flotilla Global Sumud recibió, también, el calor de mucha gente. Con la misma buena fe de entonces y un desconcierto y una ingenuidad similares. Una alegría, la del domingo, que no pudo ir más allá de Badalona. Los «fuertes vientos del Mediterráneo» son como los Maestros Antiguos. Hay que escucharlos.

