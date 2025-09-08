¿Se impondrá el modelo económico de China?

El liderazgo de Xi Jinping se centra hoy en crecer más en calidad que en cantidad. / Kremlin/dpa

En apenas cuatro décadas, China ha pasado de ser una economía rural y empobrecida, con una industria básica y un crecimiento demográfico explosivo, a convertirse en una superpotencia tecnológica con una industria avanzada y un mercado interno en expansión. Este milagro económico chino se explica por una combinación de factores culturales y acertadas reformas económicas, que bien podrían haber sido adoptadas por otros países, como India.

El punto de inflexión llegó con Deng Xiaoping en los años 80, cuando impuso una modernización pragmática: mantuvo el dominio político del Partido Comunista, pero abrió espacios al mercado. Creó Zonas Económicas Especiales como Shenzhen, que se convirtieron en grandes polos industriales, y descolectivizó la agricultura, permitiendo a los campesinos quedarse con excedentes, lo que disparó la productividad y los ingresos rurales.

En las décadas siguientes, los líderes chinos apostaron por dos pilares: la formación de capital humano y la inversión en infraestructuras. El país desarrolló la mayor red de trenes de alta velocidad y autopistas del mundo, además de liderar en telecomunicaciones: en 2023 superaba los 4,25 millones de estaciones 5G, frente a menos de 150.000 en Estados Unidos. Paralelamente, la apertura comercial y la integración en la OMC, en 2001, multiplicaron los flujos de inversión y comercio.

El modelo de crecimiento combinó planificación y mercado. Bajo el lema «agarrar lo pesado y soltar lo ligero», sectores estratégicos como la energía, el acero, la petroquímica o el transporte permanecieron bajo control estatal, mientras las industrias exportadoras se liberalizaron. Además, la llegada de inversión extranjera trajo capital, tecnología y conocimientos de gestión que fueron rápidamente adoptados (y mejorados).

La cultura confuciana, basada en la ética del trabajo, el respeto por la comunidad, el esfuerzo y la educación, reforzó este proceso. Hoy China cuenta con alrededor de 3.000 universidades, 13 de ellas entre las 100 mejores del mundo. La tasa de matriculación postsecundaria pasó del 0,26% en 1949 al 60,2% en 2023. Desde finales de los 90, una nueva generación de emprendedores tecnológicos impulsó empresas globales, como TikTok, Alibaba, Xiaomi, Lenovo, Tencent, Huawei, OPPO y DeepSeek, que han situado al país en la vanguardia tecnológica.

El liderazgo de Xi Jinping se centra hoy en crecer más en calidad que en cantidad. China invierte masivamente en ciencia básica, semiconductores, inteligencia artificial, vehículos eléctricos y energías renovables. El desafío es pasar de un modelo impulsado por la exportación y la inversión en infraestructuras a uno centrado en el consumo interno y en la inversión tecnológica.

Pero se enfrenta a problemas típicos de las economías capitalistas avanzadas: aumento de costes laborales, envejecimiento demográfico, baja natalidad, menor compromiso laboral de los jóvenes, sobreconstrucción inmobiliaria y retos medioambientales.

China busca consolidarse como la principal potencia económica mundial. ¿Será capaz de lograrlo? Su PIB en paridad de poder adquisitivo ya es el mayor del mundo, por delante de Estados Unidos. Mientras que el PIB por habitante es todavía un 68% inferior al de Estados Unidos, y la productividad laboral un 70% más baja.

El objetivo, por tanto, es mejorar la productividad y que esta se traduzca en un aumento del nivel de renta de la población. Al mismo tiempo, se esfuerza en reforzar su dominio geopolítico. China se siente amenazada por Estados Unidos y ha respondido con una demostración de fortaleza y unión del bloque Asia-Pacífico. La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) celebrada estos días, que congregó a 26 mandatarios de países que suman un 42% de la población mundial, ha sido un punto de inflexión. ¿Será capaz China de consolidar un modelo económico alternativo al occidental, que seduzca a los países en desarrollo de la economía mundial?

