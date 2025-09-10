Opinión | Málaga de un vistazo
El Bulto frente a su futuro
Siempre he pensado que las calles de un barrio son su memoria, cuando ésta se mitiga toda la ciudad se desencaja; esto es, cuando una barriada refleja su tristeza toda la urbe se ve afectada contagiada por la pérdida de la alegría en las aceras. Los espacios desamparados no solo desvanecen su entidad, desdibujan las evocaciones y son esos recuerdos deshabitados los causantes de una sacudida de pesadumbre; de una nostalgia insondable en contemplar como un barrio el cual se apasionó por la supervivencia ahora tan solo musita relatos de un pretérito que ya pocos reviven. El Bulto tiene su génesis en la Málaga industrial del segundo tercio del siglo XIX. En 1848, la ferrería La Constancia y la Industria Malagueña acogieron a un gran número de trabajadores lo que dio paso a la edificación de ‘corralones’ en los aledaños de las factorías de Manuel Agustín Heredia. Así, en 1860 comienza el cimiento del primer barrio obrero en Málaga que compartía cielo con los pescadores que practicaban la pesca de boliche quienes vivían en la playa de San Andrés- El Bulto hacía alusión a la existencia de las casas que eran dañadas constantemente por el mar, padeciendo ‘el bulto’ o la garra de las olas-. Los antiguos vecinos lo describen como un lugar de «bondad, respeto y muchos golpes de mar».
Todo aquello ya es pasado. El barrio fue desmembrado y abismado en la penuria, con una dejadez y una exclusión que el acreditado narrador gráfico Pepe Ponce plasmó con su cámara en la relevante exposición ‘El Bulto, la pérdida de un barrio’. Tenemos que estar alertas con los proyectos de reurbanización presentados para esta ‘nueva centralidad’, tan golosa para las promotoras como perniciosa para el entorno. Respeten nuestro horizonte.
