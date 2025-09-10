Opinión | Viento fresco
Luz de septiembre
Mes de los propósitos viejos disfrazados de nuevos. En efecto: los gimnasios están llenos. Y la reducción de la jornada laboral no sale adelante
Los espetos de sardinas brillan de una manera especial en estas fechas y cuando el sol los baña con su luz distinta y septembrina, a uno le viene a la cabeza la idea de fugacidad. Sí, qué fugaz todo. Pronto, ya no será tiempo de sardinas ni de chanclas; ni de chiringuito ni de largas tardes, no tiempo de noches al fresco leyendo una novela negra, de amaneceres tardíos y toallas en el secadero. No es que nos parezca breve, es que el verano es corto. A pesar de los calores insoportables, que uno soporta viajando a otras latitudes. A pesar de que el ruido político no cesa. A pesar de que aún sea verano.
Septiembre cuesta y es una cuesta. Más empinada que la de enero, con más trabajo y más gasto pero con el cuerpo aún cachondón y con ganas de inspeccionar olas, navegar pegado a la costa, pasar la tarde en una terraza o tomar el sol, que ya no achicharra pero no dimite.
A esta hora hay un niño regordete temiendo la vuelta al cole pero ilusionado con sus lápices nuevos, un oficinista que no tiene manera de alargar la vacación y que cavila sobre la duración de su contrato y un novelista con delirios garciamarquianos que se exprime los sesos rellenando folios a destajo para llegar al plazo de entrega de un premio literario. Con gran pesar comprueba que la IA escribe mejores párrafos que él sobre casi cualquier asunto, incluyendo la descripción de sí mismo. Septiembre, tiempo de viejos propósitos que se disfrazan de nuevos. Gimnasios que se llenan, jubilados que siguen buscando quioscos para adquirir coleccionables que abandonarán al tercer fascículo. Aún hay riesgos de incendios y quién más y quién menos, robándoles minutos a la jornada, consulta en el calendario cómo caen en lo que queda de año los puentes. Mal. Y la Navidad. Ya mismo turrones. La vida gira y hay quien la comienza en septiembre y quién en este mes quisiera ya dejarse morir ante tantos afanes a los que no llega. El Congreso se lía con la reducción de la jornada laboral. Ajena a ello, la cajera del súper, exhausta, alaba el moreno de algún cliente. Uno de ellos le da el latazo con sus vacaciones en el Caribe. Que si quiere bolsa.
- Un suizo elige Málaga para pasar su jubilación por sus precios: 'Con mi pensión de 1.400 euros y la de mi mujer, sería imposible vivir en Suiza
- Rafael Serrano, abogado en Málaga: 'Está prevista una ayuda de 200 euros mensuales para familias con hijos menores de 18 años
- El vecino más longevo de La Malagueta
- ¿Abren hoy las tiendas en Málaga siendo festivo?
- Procesión de la Virgen de la Victoria: recorrido, horario y actos previstos
- Unicaja-Real Madrid: Final del Torneo Costa del Sol
- Este es el pueblo andaluz elegido como en el que 'mejor se come' por los expertos en viajes: está rodeado de naturaleza y combina tradición y modernidad
- La falta de mano de obra en Málaga lastrará la mejor cosecha en años de subtropicales y aceitunas