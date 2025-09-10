Luz de septiembre

No es sensación de fugacidad: es que las vacaciones son cortas. / Manuel Bruque

Los espetos de sardinas brillan de una manera especial en estas fechas y cuando el sol los baña con su luz distinta y septembrina, a uno le viene a la cabeza la idea de fugacidad. Sí, qué fugaz todo. Pronto, ya no será tiempo de sardinas ni de chanclas; ni de chiringuito ni de largas tardes, no tiempo de noches al fresco leyendo una novela negra, de amaneceres tardíos y toallas en el secadero. No es que nos parezca breve, es que el verano es corto. A pesar de los calores insoportables, que uno soporta viajando a otras latitudes. A pesar de que el ruido político no cesa. A pesar de que aún sea verano.

Septiembre cuesta y es una cuesta. Más empinada que la de enero, con más trabajo y más gasto pero con el cuerpo aún cachondón y con ganas de inspeccionar olas, navegar pegado a la costa, pasar la tarde en una terraza o tomar el sol, que ya no achicharra pero no dimite.

A esta hora hay un niño regordete temiendo la vuelta al cole pero ilusionado con sus lápices nuevos, un oficinista que no tiene manera de alargar la vacación y que cavila sobre la duración de su contrato y un novelista con delirios garciamarquianos que se exprime los sesos rellenando folios a destajo para llegar al plazo de entrega de un premio literario. Con gran pesar comprueba que la IA escribe mejores párrafos que él sobre casi cualquier asunto, incluyendo la descripción de sí mismo. Septiembre, tiempo de viejos propósitos que se disfrazan de nuevos. Gimnasios que se llenan, jubilados que siguen buscando quioscos para adquirir coleccionables que abandonarán al tercer fascículo. Aún hay riesgos de incendios y quién más y quién menos, robándoles minutos a la jornada, consulta en el calendario cómo caen en lo que queda de año los puentes. Mal. Y la Navidad. Ya mismo turrones. La vida gira y hay quien la comienza en septiembre y quién en este mes quisiera ya dejarse morir ante tantos afanes a los que no llega. El Congreso se lía con la reducción de la jornada laboral. Ajena a ello, la cajera del súper, exhausta, alaba el moreno de algún cliente. Uno de ellos le da el latazo con sus vacaciones en el Caribe. Que si quiere bolsa.