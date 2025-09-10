Marilyn veranea en la Costa

Pablo López y Laura Rubio, en una imagen de archivo / EP

Acaba de comenzar septiembre y el inicio del curso galerístico se prevé intenso en toda la provincia. Por la información que disponemos, la agenda expositiva anuncia, entre otros eventos destacables, el mantenimiento de ciclos de marcado carácter pictórico, colectivas donde la consigna experimental subyace como canon incuestionable, homenajes a fallecidas damas galeristas, e incluso la convocatoria de varios concursos de pintura, bien al aire libre (iniciativa que aplaudimos), bien un tema prefijado (como puede ser la figura femenina). Mientras todo esto acontece, permítanme contarles mi última crónica veraniega sobre aquellos hoteles o establecimientos orientados al turismo que ofrecen interesantes obras artísticas, disimuladas u ostensibles entre la decoración general.

En esta ocasión nos trasladamos a la zona de Estepona, a un hotel donde su arquitectura de terrazas escalonadas, formas organicistas y blancura radiante nos remite al estilo neopopular andaluz, de gran difusión en la Costa del Sol durante los años 60 y 70 y cuyos patrones aún perduran. Tanto en el espacioso vestíbulo como en los dos niveles inferiores (comunicados por una escalinata alfombrada), encontramos obra plástica de gran formato y temática ecléctica: composiciones matéricas sobre soportes rasgados, de tonos vivos y grafismos elocuentes, a la manera de Tàpies; hibridaciones donde la figuración narrativa integra -con acierto- a Leonardo da Vinci (La dama del armiño) y a Eduardo Arroyo (hombres con sombrero); e incluso un afortunado remedo de aquel magicismo de «trazo sedoso y enjoyada materia» (Francisco Palomo) con referentes muy claros en Málaga: Brinkmann, Peinado, Maruna, Jiménez…

Detalle de la serie «Marilyn». / J. M. J.

Pero quiero centrarme en el nivel intermedio, dedicado en exclusiva a Andy Warhol (1928-1987) y representado por dos de sus series más reconocibles: Marilyn y latas de sopa Campbell. El homenaje a Marilyn Monroe se basa en siete serigrafías de tamaño cuadrado (90 x 90 cm.) sobre diversos soportes, que reinterpretan la conocidísima fotografía del rostro de la malograda actriz; imagen que procede, sabido es, del cartel anunciador de la película Niágara (1953). Tal es la potencia del icono que la plantilla facial queda intacta, alcanzando los extremos superior e inferior del marco, y las variaciones se limitan a la gama cromática (que a veces unifica rostro y fondo), al soporte empleado (lienzo, cartón) o incluso alguna injerencia textual (la palabra frágil figura en varias piezas, como un guiño a su maltrecho estado anímico). En fin, un notable despliegue de símbolos y mensajes cruzados referidos a la bella Marilyn; mensajes que, lamento decirlo, pasaban desapercibidos para la mayoría de turistas que se encaminaban felices a la planta baja, donde la piscina. Sin duda olvidaron que la tentación vive arriba. n