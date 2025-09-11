Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Viento fresco

Jose María de Loma

Crimen en la librería

Un detective escapó de una novela que dormitaba en un estante. Quería atrapar a un cliente insatisfecho que se cargó a una dependiente por hacerle spoiler

Material literario.

El otro día entré en una librería y vi que la mesa de novedades estaba copada de libros, digamos, de autoayuda. Para autoayudarme me alejé y busqué el estante de novela negra. Siempre está bien estar al tanto de a quién matan y cómo lo matan. Al tanto del posible surgimiento de nuevos o nuevas detectives, con sus rarezas y excentricidades y sus problemas personales mezclados con el caso que investiga.

El otoño va a traer una catarata de novedades, Reverte, Ken Follet, Posteguillo, etc. pero aún la mesa que expone lo nuevo está copada por libros que han debido ser muy consumidos en verano: cómo llevar una vida saludable, cómo hacer deporte si estás en la tercera edad, cómo afrontar los problemas, cómo mandar al carajo a alguien, cómo mejorar tu asertividad, cómo producir más y aprovechar mejor el tiempo. Uf.

Si uno leyera todos esos libros sería sabio o se volvería majara, como el Quijote, e iría por ahí (después de buscarse a un Sancho) dándole la barrila a la gente. Incluso a los molinos, que en realidad son gigantes.

Abro un libro al azar y la dependienta, queriendo ser amable, me lo recomienda pero a fuerza de cháchara me hace spoiler. Pienso entonces que hay pocas novelas negras ambientadas en una librería con el argumento de un cliente insatisfecho que liquida a una empleada a plena luz del día fugándose luego enorgulleciéndose del crimen. Tal vez un detective de una de las novelas del estante tomara vida y persiguiera al tal asesino de la librería, dejando la novela sin protagonista. Quizá alguien compre esa novela pero la devuelva luego: oiga, es que le falta el protagonista. Entonces la dependienta (nueva) habría de aclararle: es que salió de las páginas para perseguir a un desalmado que cometió aquí un crimen. Para, a continuación, tratar de venderle un libro de autoayuda. Uno titulado algo así como ‘Afronte el otoño con garantías’. Mañana entraré en una ferretería.

