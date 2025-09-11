Para eso mejor la inventora

Resulta patético Feijóo haciendo el coro a Ayuso con su frase más conocida, salmodia clave en su elevación a los altares del casticismo zafio, la de «me gusta la fruta», un modo asequible a la mentalidad del holigan-tipo interclasista de tomar conciencia de lo que importa. El hombre iba de pulcro funcionario venido a más, con cierto aire incluso british, pero a caballo de su programa de un solo punto ha ido perdiendo las formas, a razón al menos de una por día. Del cursi y mod «derogar a Sánchez» ha ido mutando hasta la invitación al insulto. Visto el clásico ¡rechacen imitaciones! y la imparable fagotización por Vox del espacio del PP, que a nadie conviene, casi me adhiero a lo que ayer pille a oído en una terraza, de una tertulia vecina de derechas nada tonta: déjense de coñas y pongan cuanto antes en cabeza de la lista a la única que puede frenar a Vox, antes de que sea tarde.

Suscríbete para seguir leyendo