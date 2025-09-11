Opinión | En corto
Para eso mejor la inventora
Resulta patético Feijóo haciendo el coro a Ayuso con su frase más conocida, salmodia clave en su elevación a los altares del casticismo zafio, la de «me gusta la fruta», un modo asequible a la mentalidad del holigan-tipo interclasista de tomar conciencia de lo que importa. El hombre iba de pulcro funcionario venido a más, con cierto aire incluso british, pero a caballo de su programa de un solo punto ha ido perdiendo las formas, a razón al menos de una por día. Del cursi y mod «derogar a Sánchez» ha ido mutando hasta la invitación al insulto. Visto el clásico ¡rechacen imitaciones! y la imparable fagotización por Vox del espacio del PP, que a nadie conviene, casi me adhiero a lo que ayer pille a oído en una terraza, de una tertulia vecina de derechas nada tonta: déjense de coñas y pongan cuanto antes en cabeza de la lista a la única que puede frenar a Vox, antes de que sea tarde.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un suizo elige Málaga para pasar su jubilación por sus precios: 'Con mi pensión de 1.400 euros y la de mi mujer, sería imposible vivir en Suiza
- Rafael Serrano, abogado en Málaga: 'Está prevista una ayuda de 200 euros mensuales para familias con hijos menores de 18 años
- El vecino más longevo de La Malagueta
- Un turista danés muestra su asombro al descubrir en Málaga la 'calle más grande' que ha visto: 'Es simplemente impresionante
- La Sagrada: así será la nueva discoteca que abrirá en Málaga 'por y para los malagueños
- Las otras urgencias del Bulto, el barrio en el foco de las promotoras
- La falta de mano de obra en Málaga lastrará la mejor cosecha en años de subtropicales y aceitunas
- Este es el producto típico malagueño que la actriz Kiti Mánver ha regalado a Broncano en 'La Revuelta': 'Son los genuinos