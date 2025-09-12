Ibon Navarro habla con Chris Duarte. / Gregorio Marrero """

Suelo utilizar esta expresión de «comparando que es gerundio», que realmente deriva de la original «Arreando que es Gerundio» y que más allá de la rima, nada tiene que ver con la forma verbal que indica una acción en progreso, sin terminar y que se esta realizando en este momento.

En el siglo XVIII el Padre Isla, José Francisco de Isla, escribió la novela «Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas». En ella, el fraile criticaba las palabras que comenzaban por «r» por ser, en su opinión, poco cultas.

Dice la sabiduría popular que un estudiante de la universidad de Salamanca leyó la novela y para demostrar su cultura cuando volvió al campo con sus padres al salir con su burro a trabajar, cuando decía «arreando» añadía «que es Gerundio» para demostrar que podían utilizarse estas palabras de forma culta y de paso jugaba con la forma verbal.

No sé si es más culto o menos culto, pero sí creo que es justo comparar cosas similares y si estamos diciendo que este proyecto de Unicaja nos devuelve a la plantilla de hace tres años, me parecería muy injusto compararla con la del año pasado.

La temporada de los 4 títulos: Copa FIBA Intercontinental, la Supercopa, la Copa del Rey y la Basketball Champions League. Cuarto puesto en la ACB y semifinales ante el campeón Real Madrid. Es decir, la temporada perfecta porque con el actual panorama del baloncesto español y europeo es imposible que un equipo logre más. Incluso me atrevería a decir que es prácticamente imposible igualar una temporada así.

¿Y qué pasó hace tres años? El Unicaja quedó quinto en la Liga ACB y cayó en las semifinales ante el Barça por 3-1, después de ganar un partido en el Palau. Se jugaron y perdieron las semifinales de la BCL en el Carpena y se ganó la Copa del Rey de Badalona ante el Tenerife después de vencer a Barça y Real Madrid. El equipo no jugó la Supercopa, ni la Copa Intercontinental, pero sí la previa de la BCL que obligó a Ibon Navarro a adelantar la preparación del equipo y empezar la temporada unas semanas antes de lo habitual.

¿Se puede igualar esa temporada? Sí, pero no será fácil. Los refuerzos de Real Madrid y del Valencia Basket (Kameron Taylor y Yankuba Sima, incluidos) dificultarán mucho el camino en las competiciones nacionales. ¿Se puede ser quinto en la Liga Regular y alcanzar las semifinales de la ACB? Sí, sin duda. Aunque el objetivo fijado por el club sean los play off, las metas de este equipo, si todo marcha de manera normal, deberían ser más altas, pasar a semifinales podría ser un gran objetivo.

¿Se puede jugar la Final Four de la BCL? Sí, pero el camino será mucho más complicado que en años anteriores por la incorporación de tres equipos de primer nivel como Alba Berlín, Joventut de Badalona y Gran Canaria. No estar no tendría que ser sinónimo de fracaso dependiendo de las circunstancias.

¿Se puede ganar la Copa del rey de Valencia? Las dificultades este año aumentan porque al ser el primer «gran» título del año los nuevos proyectos de Real Madrid y Valencia, se juega en el Roig Arena, lo tienen marcado en rojo, y para Barça o Baskonia puede ser su única oportunidad de la temporada de levantar un trofeo. Es posible, pero estando en semifinales podría ser una buena competición de los malagueños.

La Supercopa Endesa de Málaga presenta problemas parecidos a la Copa, pero la gran ventaja de Ibon y su cuerpo técnico es que, a pesar de los cambios, sus rivales han cambiado mucho más sus plantillas y deberían llegar menos acoplados a estos días finales de septiembre, cuando se disputa la cita supercopera.

La Copa Intercontinental en Singapur es el gran comodín de los títulos de este año para el equipo de Los Guindos. Un titulo que muchos quieren desprestigiar, básicamente porque no lo juegan, pero que te corona campeón del mundo FIBA y eso es mucho mérito y mucho prestigio. Carpe Diem…