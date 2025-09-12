Opinión | En corto
Dando el tono de una futura música
Sin presupuestos no habrá ya legislatura, es prácticamente imposible armar una mayoría para aprobarlos y, por tanto, la legislatura está acabada, aunque aún pueda haber gobierno un tiempo, el justo para que Pedro Sánchez elija el mejor momento de convocar elecciones. Es en esa clave, y no en otra, bajo la que se debería interpretar la última puñalada al Gobierno de Junts, que saca pecho de representante en Catalunya de los intereses empresariales de rango medio, como lo eran Jordi Pujol y luego el pujolismo. En caso de que el PP gane en el Estado las próximas elecciones, pero sin mayoría absoluta, y Junts tenga la llave, será con toda probabilidad su socio preferente, con las concesiones que haga falta, como en su día hizo Aznar. Lo que ayer hemos visto vendrían a ser las banderas de señales para un viraje estratégico y, a la vez, todo un posicionamiento preelectoral.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Sagrada: así será la nueva discoteca que abrirá en Málaga 'por y para los malagueños
- Un suizo elige Málaga para pasar su jubilación por sus precios: 'Con mi pensión de 1.400 euros y la de mi mujer, sería imposible vivir en Suiza
- Un turista danés muestra su asombro al descubrir en Málaga la 'calle más grande' que ha visto: 'Es simplemente impresionante
- La falta de mano de obra en Málaga lastrará la mejor cosecha en años de subtropicales y aceitunas
- Rafael Serrano, abogado en Málaga: 'Está prevista una ayuda de 200 euros mensuales para familias con hijos menores de 18 años
- El vecino más longevo de La Malagueta
- La UMA estudiará el acuífero del Bajo Guadalhorce para determinar su capacidad de abastecimiento
- Alfonso Cañete, experto inmobiliario malagueño: 'Si piensas en comprar tu primera vivienda para vivir, estás a punto de cometer el peor error de tu vida