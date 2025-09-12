Dando el tono de una futura música

Sin presupuestos no habrá ya legislatura, es prácticamente imposible armar una mayoría para aprobarlos y, por tanto, la legislatura está acabada, aunque aún pueda haber gobierno un tiempo, el justo para que Pedro Sánchez elija el mejor momento de convocar elecciones. Es en esa clave, y no en otra, bajo la que se debería interpretar la última puñalada al Gobierno de Junts, que saca pecho de representante en Catalunya de los intereses empresariales de rango medio, como lo eran Jordi Pujol y luego el pujolismo. En caso de que el PP gane en el Estado las próximas elecciones, pero sin mayoría absoluta, y Junts tenga la llave, será con toda probabilidad su socio preferente, con las concesiones que haga falta, como en su día hizo Aznar. Lo que ayer hemos visto vendrían a ser las banderas de señales para un viraje estratégico y, a la vez, todo un posicionamiento preelectoral.

