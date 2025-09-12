La responsabilidad del libertino

En las palabras finales de ‘Mi Ibiza privada’ (2019), el filósofo madrileño Antonio Escohotado (1941-2021) ofreció un certero resumen de su propia actitud y herencia filosóficas, nada trasnochadas para los tiempos que corren: «Como destino permanente solo vislumbro la lealtad para con el pensamiento, una vocación a lo abierto que compromete con la verdad como realidad, y pasa por un equilibrio entre aquiescencia y lucha».

Escohotado habría aceptado tanto la declaración del metafísico francés Henri Bergson, hoy casi olvidado, de que un gran pensador no puede ser explicado por sus predecesores, como reza la afirmación de Gilbert Ryle: «todo filósofo de valía tiene que ser un parricida». Como Bergson, Escohotado se ha jactado siempre de saber «en contra» de quién luchaba, en un momento crítico-analítico, y dedicó sus quehaceres sintéticos a un propósito central o intuición originaria. Para Bergson, lo fue la durée; para Escohotado, la ‘libertad’, que con su bondad y belleza nos libra del miedo, nos incita a enfrentarnos a las prohibiciones arbitrarias y al dogmatismo, a través de un libre examen de ecos protestantes, y nos anima a resistir, siguiendo a Ernst Jünger. En cualquier caso, es menester reconocer la divinidad de la Historia como clave para comprender la vida social y política flanqueada por la lucha y la resistencia.

Poe otra parte, la comedia que le gusta a Escohotado (’El espíritu de la comedia’, 1997) no es la que impera en la sociedad del espectáculo contemporánea, en la que «el filo satírico ha dado paso a un pasatiempo-masaje que combina lo lacrimoso con lo banal e ideológico» (la ‘payasada’). La ‘banalidad’ no es nada banal y el filósofo madrileño, ingenioso y dotado para la ironía, se la toma tan en serio como para dedicarle su ensayo. Curiosamente, la banalidad del mal acuñada por Arendt, está siendo uno de los referentes conceptuales contemporáneos más empleados para hablar del genocidio en Gaza o el despertar gozoso del belicismo (estoy pensando, por ejemplo, en los interesantes artículos de prensa firmados por Ana Carrasco-Conde (El País, 11 de agosto), José Luis Villacañas (Levante, 30 de agosto), o Víctor Gómez Pin (El País, 30 de agosto). El mal está de moda también fuera de los círculos satánicos.

Escohotado simpatiza con «lo sacro y lo eterno», la épica, la tragedia y la comedia nueva de Menandro, la que desarrolla tramas dramáticas y huye de la sátira feroz y corrosiva, de verbo procaz, que se conservó en el siglo XIX en las farsas, operetas y tragicomedias, por las que transitan «impostores», «usureros» y «bufones», es decir, «embaucadores» en busca de «víctimas». Y el gusto burgués por los ideales mercantiles de «la seguridad y el lucro» propios del «tener» preludia la decadencia de la comicidad genuina de Aristófanes, Shakespeare y Molière que podemos ver encarnada más recientemente en Ernst Lubitsch o Billy Wilder. Más aún: la farsa se ha apoderado de la vida pública y se ha hecho carne en el corazón de las decisiones políticas y económicas de aquellos que ejercen el ‘control’ dentro de las estructuras del Estado. Y como escribía Gilles Lipovetsky, haciéndose eco de las tesis de Daniel Bell, «lo cómico, lejos de ser la fiesta del pueblo o del espíritu, se ha convertido en un imperativo social generalizado, en una atmósfera cool, un entorno permanente que el individuo sufre hasta en su cotidianeidad». Escohotado se apunta a la fiesta hegeliana del espíritu, al ideal del pueblo bello, grande y unido, de un modo casi caballeresco, desenmascarando la depauperación de lo eterno.

Estaba cansado de que se le conociera como «el de las drogas», a pesar de que su trabajo ha tenido una manifiesta dimensión ‘psiconáutica’ (lúdica y hedonista, pero comprometida con la lucha frente al oscurantismo). Su ‘Historia general de las drogas’ (1989) es un hito dentro de la historia cultural «pormenorizada y documental» –en palabras del autor- que trasciende la imagen de Escohotado como «el filósofo farlopero» a la que aludiera el futbolista Maradona para vetar unas conferencias de aquel en Argentina y que motivaron su orden de expulsión.

La pasión de Escohotado por la investigación, por la reflexión atenta y minuciosa a la que ya apela Heráclito no es algo reciente. En un texto de 1978 (Una iniciación, o la LSD 25), incluido en ‘Mi Ibiza privada’ confiesa haberse consagrado a un estudio febril nocturno en varios momentos de su vida, compatibilizando éste con la vida laboral. Se trata de «convertir los conceptos en experiencias» con la convicción de que «el pensamiento es siempre fluidez, adaptación al devenir». Como trabajador disciplinado y amante del riesgo, concibe la vida como un experimento, como un genuino proceso de autoconocimiento alimentado por la curiosidad intelectual que deposita en múltiples afluentes del saber y, por tanto, de lo real. Su ambición le lleva a intentar agotar las posibilidades que abre cada campo, sin perder la perspectiva histórica y genealógica.

A Antonio Escohotado le habría gustado ser recordado por su labor de traductor, una de sus empresas menos conocidas y reconocidas. Así, cuenta en ‘Mi Ibiza privada’ que el dinero obtenido de las traducciones fue la base de la economía familiar en su «experimento sistemático de vida rural» en Ibiza, en la que cambió «la casaca de Robespierre por el taparrabos de Tarzán». Declara haber traducido «como una ametralladora» unos cuarenta libros en menos de trece años. Además, un contrato en Viena como traductor de la ONU le permitiría acceder fácilmente a los archivos de la ‘Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes’ para su investigación rigurosa sobre las drogas.

Tampoco fue menor su labor docente como profesor titular en la UNED y estímulo –a principios de los 70, en la Universidad Autónoma de Madrid- para colegas como Javier Sádaba o Santiago González Noriega y jóvenes licenciados de entonces como Fernando Savater, Félix de Azúa o Javier Echeverría. Curiosamente, en el año que Escohotado pasó en la cárcel por tráfico de cocaína en grado de «tentativa imposible», fue al mismo tiempo recluso, profesor de la UNED y tutor de algunos presos en la misma universidad. Acató la sentencia «como regalo de tiempo», como una especie de vacaciones pagadas en las que pudo escribir su ‘Historia general de las drogas’, gracias a una férrea disciplina intelectual, con el claro propósito de contribuir a la demolición del prohibicionismo. Las autoridades penitenciarias calificaron de «modélica» la reinserción social del filósofo. Pienso que es ésta una clara muestra de la actitud de un «libertino responsable» capaz de conjugar «un ideal revolucionario y pacífico, anacrónico y profético» -inducido o no por las drogas-, con el respeto socrático por el cumplimiento de las leyes del todo social.

Escohotado fue el fundador de la discoteca ‘Amnesia’ de Ibiza y fue un seductor confeso (mejor dicho, un ‘seducido’), un apóstol del amor libre y del encanto sublime de los cuerpos apolíneos, que celebra sin pudor la ceremonia libidinosa del cortejo, en la que no faltan ni la ciencia ni la inteligencia. Es, en definitiva, un libertino y un amante de la belleza. No es de extrañar, por tanto, que Escohotado proclame sus «intercambios y conquistas» y sea el autor de la traducción de una voluminosa versión abreviada del clásico anónimo de la literatura erótica ‘My Secret Life’ (Tusquets, 1978), probablemente, la obra de un victoriano de finales del siglo XIX, que se esconde en las andanzas del libertino Walter. La de Walter –como la de Antonio Escohotado, me atrevo a decir- es una pasión sincera, inmediata y dotada de veracidad: «su vida le muestra unido a lo concreto actual, a la inmediatez de cada presente, prolongado luego en el recuerdo. Lejos del moralismo o inmoralismo de los discursos que irrumpen en los relatos del Marqués de Sade, quien nos quiere convencer de la bondad de los ideales republicanos, por ejemplo, o de largos listados de ‘actos perversos’, o del masoquismo que retrata el autor de La Venus de las pieles, Walter –y también, Escohotado-, nos invita al goce sensorial pleno: al disfrute del buen yantar, de los viajes, de la lectura, de la elegancia en el vestir y, sobre todo, del amor carnal. El placer sobrepasa los márgenes del alivio de tensiones físicas o psíquicas penosas y se convierte en lo que muchos han llamado felicidad, en sintonía con el sabio Epicuro.

Pero Walter, como libertino fiel, también tiene un claro propósito epistemológico. Por eso, según Escohotado, Walter «no es un saqueador de honras como Don Juan, ni un pícaro vanidoso como Casanova, ni un imitador vergonzante como el Frank Harris de ‘Mi vida y amores’. No está vengándose de nada con las mujeres, no está tampoco sirviéndose de ellas para otros fines. Al contrario, es ante todo un galante y generoso amigo». Porque para Walter y para Escohotado el sexo no es mera transgresión, el simple juego de hacer lo prohibido. Y para vivir bien, conviene practicar el autocontrol, subrayar la autonomía del sujeto, disolver el falso dilema de libertad o seguridad gracias a la práctica del genuino «amor de sí», y cultivar el sobrio cálculo epicúreo de beneficios y perjuicios de la acción individual y colectiva, de modo galante y generoso. Carmen, la mujer con la que comparto la vida, se despidió de Antonio Escohotado en aquella noche sevillana de 2014 en la que gozamos del diálogo con el filósofo madrileño diciendo: «le felicito, porque por lo que nos ha contado, ha hecho siempre lo que le ha dado la gana». Con la responsabilidad del libertino, añado yo.

