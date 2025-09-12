Opinión | Viento fresco
El sacaero de las extraescolares
Necesarias, sí. Pero negocio también. Necesarias, sí... Pero también para los padres, que aparcan al zangolotino. Y luego, claro: cuál elegir...
Elegir las extraescolares... Tachán, tachán... Llega un momento en la vida en el que hay que tomar graves y trascendentales decisiones. Kárate o Ganchillo, Ruso o Gastronomía, Inglés o Tenis de mesa, Ajedrez o Tipología de quelonios. Que si hay plazas para Literatura soviética.
Las actividades extraescolares son una magnífica iniciativa para complementar la formación del alumno y ofrecerle una experiencia integral que mejore, bla, bla, bla... la charlatanería debería ser también una de esas actividades, aunque fuera ofreciéndola bajo el nombre de Oratoria.
La mayoría de las familias, la mayoría de las familias que pueden pagar este negociazo, queremos decir, lo hacen a veces -apuntar a algo a los nenes- no por el interés de las materias y sí por tener aparcado un buen rato más al zangolotino o zangolotina y, sobre todo, por lograr que las tardes no sean una gimkana o carrera de obstáculos y no haya que ir de una punta a otra de la ciudad, haciendo tiempo aquí y allá para que el herederito o herederita reciba las magistrales lecciones de los nunca bien ponderados monitores. A veces es clase de Kung fu porque la clase de Kung fu se imparte al lado de la academia de violonchelo y la clase de una cosa empieza justo al terminar la otra.
Cuántos españolitos sabrán guitarra y eslovaco por el hecho de que al padre o madre le venía mejor la localización y los horarios de estas materias que las de fagot y húngaro.
Tal vez hay un lector que haya estudiado todos los martes de siete a ocho Seguridad Vial porque a su madre los martes de siete a ocho le gustaba ir a Pilates o a su padre, de siete a ocho los martes le gustaba atizarse una ginebra con limón y frutos secos hablando de fútbol en el Bar Pepe.
Los bares, siempre en todo barrio había un Bar Pepe, preferentemente regentado por un emigrado retornado de Alemania o Suiza, han sido también fuente de conocimientos y sabiduría extraescolar.
Lugar de primeras caladas, primeros vinazos, primeras cañas y primeros ligoteos cuando la tarde era sinónimo de calle y zascandileo y los que se ganaban la vida tras una barra (de aluminio, con el suelo lleno de cáscaras de gambas) impartían lecciones vitales que ni en los mejores colegios. Y gratis. O por el precio de una ronda. De cerveza eslovaca, incluso.
