Opinión | En corto
Un líder tranquilo de la sociedad civil
¿Qué es la sociedad civil? Aquí se ha intentado otras veces una aproximación, pero se escurre. Esa dificultad es parte de su naturaleza: anda por todas partes, organizada en grupos o en estado latente, pero no deja que su rótulo cuelgue como en la puerta de una oficina. Su cuerpo sólido lo aportan las distintas capas y sectores del asociacionismo, desde luego, pero a veces su modo de ser, menos orgánico y finalista, es más bien la geometría variable del alma cívica de la gente, su conciencia crítica y su voluntad de compromiso, que se activa y alcanza el punto de ebullición en el puro debate. La ciudad o pueblo que tiene algún semillero así es más rica solo por eso. Puede felicitarse la capital del Principado de Asturias por tener uno, Tribuna Ciudadana, en mitad ya de su quinta década de vida. La muerte del arquitecto Alfonso Toribio, su presidente durante dos de ellas, nos empobrece.
