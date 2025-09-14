Crímenes, salsa rosa y Polonia en apuros

Bañistas en La Malagueta / álex zea

Lunes. ‘Las niñas del Soho’ es un local agradable con cocina moderna de toques italianos. Almuerzo con literatos: Salvador Fernández, Juan Gaitán, Dionisio Pérez Venegas y Antonio Carvajal. Éste nos deleita con su erudición, recuerda sus años de catedrático en Granada, cuenta chistes filológicos y hasta nos habla de las virtudes de algunos alimentos y de su proceso de recolección. Premio Nacional de Literatura, Carvajal, lleva con Gaitán la conversación al asunto de los epigramas, gran y difícil género poético que expresa una idea de forma satírica en pocos versos y que es gloriosamente divertido para el lector. Se practica poco. Uno clásico de Juan de Iriarte (siglo XVIII) criticando la caridad:

El señor don Juan de Robres,

con caridad sin igual,

hizo este santo hospital...

y también hizo los pobres

Martes. Playa, libro y atardecer. Combinación imbatible si no fuera por los que han decidido que toda la playa escuche su música. Un guiri de barrigón homologado por la Internacional Cervecera me planta la toalla a menos de un metro. A veces no sabe uno por qué se empeña en salir de casa. Chapuzón septembrino y lectura: El señor Bowling compra el periódico (Siruela), de Donald Henderson. Reedición del clásico de la novela negra que el mismísimo Raymond Chandler tildara de obra maestra del género. Y es que el señor Bowling no puede parar de matar. Se comprende. Y por eso compra el diario: para ver si refleja alguno de sus crímenes. Estamos en la Inglaterra en guerra. Las olitas de septiembre se agitan como si quisieran despedirse hasta el año que viene.

Jueves. Cada vez que escucho a Wagner me entran ganas de invadir Polonia, decía Woody Allen en una de sus películas. Isaías Lafuente, periodista, afirmaba el otro día en Twitter jocosamente que le pone muy nervioso que alguien invada Polonia. Y a mí. El caso es que unos drones rusos han penetrado en espacio aéreo polaco. Putin jugueteando con la UE y la OTAN. Malos presagios. Fue un septiembre de 1939 cuando Hitler invadió Polonia, un Estado apetecido, y comido, encorsetado, por rusos y alemanes. El mundo se está poniendo prebélico, también con el genocidio en Gaza. A mí esto no me viene nada bien. Tiene uno una vida que llevar, una hipoteca que pagar, un hijo que criar. A un activista pro Trump lo han matado de un tiro en USA. Qué felices deben estar los que viven ajenos a la realidad, a los medios de comunicación y a la política. Ahora eso es más difícil que antes: las redes te persiguen y te tragas ciertas noticias (¿noticias?) quieras o no.

Jueves. El escritor que no ha torturado sus frases tortura al lector (Nicolás Gómez Dávila).

Viernes. El calor que dan los focos en el plató certifican que el asueto ha acabado definitivamente. Hay nervios y placer en los reencuentros. Vuelvo a oír el verbo «microfonar», la tele por dentro con su magia y sus prisas y su ritmo. Y el maquillaje, que me quita años. No termina nunca uno de acostumbrarse a ese momento en el que el piloto rojo indica que estamos en directo. Directo me iría yo luego a celebrar San viernes bendito, pero hay que escribir y acudir a una reunión. Al final de la tarde, torpes brazadas destinadas más bien a decirle a mi conciencia que aparte de tanto trajín, también ha habido tiempo para el deporte. Alcanzado al fin el sofá, y la lata de Mahou, serie: ‘La agencia’. Españolada, malilla pero entretenida. Plagada de nombres conocidos que hacen de sí mismos. Belén Rueda está muy bien e incluso el Bardem malo hace un buen papel. El primer capítulo cumple su misión: evadir e inducir ligeramente al sueño. Luego, pesadillas moderadas con gambas gigantes, de diez metros, que invaden la tierra y cogen a los hombrecillos y tratan de pelarlos para finalmente enguillirlos tras mojarlos en gigantes tanques que contienen salsa rosa. Mejor eso a que te cuezan previamente.