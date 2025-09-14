Un Europeo con muchas sorpresas

Sergio Scariolo, durante el partido ante Grecia / EFE

Esta tarde a partir de las 20.00 horas y retransmitido en Teledeporte, podremos ver la final del europeo de baloncesto masculino, en la que se enfrentarán Alemania y Turquía.

Sin duda, muchos aficionados al baloncesto pueden estar de acuerdo con el titular de este artículo. Que la selección que defendía título, España, no haya sido capaz de clasificarse ni para la ronda de octavos de final es una sorpresa. España no partía como una de las selecciones favoritas para competir por las medallas. Pero claro, es que hablamos que para jugar octavos de final tenía que ganar a selecciones como Georgia, Bosnia o Chipre. Y lo más sangrante es que de estas tres selecciones se acabaron clasificando Bosnia y Georgia y quedaron fuera España y Chipre…

Serbia

También es una sorpresa que la gran favorita, Serbia, haya caído en esa ronda de octavos de final. Esta selección se presentaba en el europeo con el roster más completo y con más talento del campeonato. Pero también es verdad que esta generación de jugadores liderados por Jokic, el mejor pívot de la NBA, no ha sido capaz de alzarse con ningún título en las competiciones que han disputado con anterioridad. Los especialistas de la materia decían que Serbia llegaba a este europeo en plena madurez y que parecía que nadie podría discutirles el primer puesto. Luego, lógicamente, te puede salir un rival que puede ganarte. Ahora, nadie pensaba que iban a ser eliminados en la ronda de octavos de final y ante una selección como Finlandia.

La sorpresa de España

Como antes hablábamos, es una sorpresa que España no haya podido clasificarse ni para octavos de final por salir derrotada ante Georgia. Como es una sorpresa que en esa primera ronda de octavos de final los georgianos fueran capaces de vencer a Francia. Seguro que los franceses venían con alguna baja en su equipo. Pero, a pesar de eso, el equipo con el que se presentaban a este europeo era un equipo con un talento físico impresionante y con muchos jugadores de primer nivel.

La realidad es que estas sorpresas se producen porque cada vez más países cuentan con jugadores de primer nivel y, además, muchas de ellas se refuerzan con jugadores americanos que hacen que su nivel competitivo aumente aún más. Sin ir más lejos, no podemos olvidar que una de las razones de que España ganara el ultimo europeo fue la participación en nuestro equipo de Lorenzo Brown. Lástima que después de aquello el interés de este jugador por volver a jugar en España ha sido cero patatero. Una de las decisiones que la Federación Española debe tomar es que este chico, si tiene algún privilegio para jugar en Europa por tener pasaporte español, deje de tenerlo y, por supuesto, intentar que sea otro jugador no español el que pueda conseguir un pasaporte por motivos deportivos y nos ayude a aumentar el nivel de nuestra selección.

Finlandia

Si queremos hablar de sorpresas en positivo, entonces tenemos que pararnos en Finlandia. El equipo liderado por la estrella de la NBA Lauri Markkanen, con un Sasu Salin que parece rejuvenecido y con la irrupción del joven Miikka Muurinen que ha sorprendido a muchos por sus dieciocho años, sus dos diez metros de altura y la velocidad y coordinación a la que juega. Los finlandeses cayeron en semifinales ante Alemania y han hecho un magnífico torneo jugando muy bien a baloncesto.

La final

Y es que eso, jugar bien a baloncesto, es lo que ha hecho que se presenten en la final las dos mejores selecciones en eso, en jugar bien a baloncesto. Alemania tiene una muy buena generación de jugadores y está consiguiendo estar entre las mejores en estos últimos años. El equipo está liderado en la pista por dos estrellas NBA, Franz Wagner y Dennis Schröder. Su entrenador es el español Alex Mumbrú, que ha pasado por una pancreatitis muy grave que ha hecho que no dirija los partidos aunque el catalán sí está sentado en el banquillo junto a Alberto Miranda, el entrenador ayudante de Ibon Navarro en Unicaja.

La gran virtud que ha conseguido Mumbrú con su selección alemana es que jueguen como un equipo y eso les ha llevado hasta esta final.

Se enfrentarán a Turquía, una selección que posiblemente nadie esperaba que llegara tan lejos en este europeo. Los turcos están liderados por Ergin Ataman, el controvertido entrenador turco, que es sin discusión uno de los mejores de Europa. Ataman se ha basado en el mismo plan que la selección alemana y que no es otro que jugar muy bien a baloncesto.

Esta tarde toca disfrutar de ver competir por el trono del baloncesto europeo a turcos y alemanes, las dos selecciones que, como os digo, mejor han jugado durante el campeonato. Es por eso que será muy fácil que podamos ver un muy buen nivel de baloncesto en esta final del europeo.