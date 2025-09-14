La mejor manera de no callarse

La mejor manera de callarse. / l.o.

Hay días en que uno se pregunta si de verdad merece la pena opinar en general y en un medio en particular. No hablo de la pereza de sentarse ante el teclado, sino de la tormenta que a veces se levanta después. El horroroso asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos —salvando todas las distancias, porque aquí nadie me apunta con un arma y porque era un extremista— me ha traído esa reflexión a la cabeza. ¿Vale la pena exponerse, dar la cara, arriesgar un poco de tranquilidad por escribir lo que piensas?

La respuesta nunca es sencilla

Llevo casi veinte años como columnista. En ese tiempo he comprobado que la respuesta nunca es sencilla. Mi experiencia se resume en una frase: según el día, me odian de un lado o de otro. Lo curioso es que no me avergüenza; de hecho, me resulta coherente que sea así. Mi opinión no es una roca inmóvil. Cambia, se mueve, respira. Hay quienes lo toman como insulto: «¿Pero tú no decías antes…?». Claro que sí. Y ahora digo otra cosa. ¿Qué pasa, eh? ¿Algún problema? Soy cambiante, y a mucha honra. Lo raro, y hasta sospechoso, sería aferrarse de por vida a una idea sin importar lo que pase alrededor y lo que suceda en tu vida.

Mi evolución vital, como la de todos, condiciona el pensamiento sobre las cosas. Yo no veo de igual manera las cosas cuando iba al colegio que cuando tienes que pagar facturas e impuestos. No percibo la realidad de igual manera desde que tengo descendencia. Es verídico. Ideas que hace veinte años me entusiasmaban hoy me parecen basura y auténticas estafas. Y, al contrario, asuntos que consideraba ruines y demoniacos hoy los comprendo mejor. Seguramente dentro de una o dos décadas piense diferente. Pero cuando opino, opino de verdad y no lo que queda bien en una foto de redes ni lo que dicta un argumentario. ¿O es que la libertad de expresión no incluía la parte de cambiar de idea?

Mi vida no corre peligro

Por suerte, en Málaga —y en España— mi vida no corre peligro por escribir columnas. Pero no faltan los momentos incómodos. Hay quien te felicita efusivamente por un artículo y, meses después, te retira el saludo porque no le gustó el siguiente. Hay quien habla de ti en tercera persona: «Éste está muy cambiado…a saber por qué…». Hay incluso bárbaros que insultan o difaman solo porque tu párrafo no encaja con su dogma. Y lo hacen sin rubor, muchos de ellos después de haber compartido y aplaudido textos tuyos.

Las redes sociales han fabricado monstruos. Antes, quien se calentaba la cabeza descargaba su furia con el camarero que le servía el desayuno, en la cola de la carnicería o hablándole a su perro mientras veía la tele. Ahora tiene un escenario perfecto para linchar, humillar y buscar público. Hace poco un lector me acusó de que, por un artículo sobre las protestas de Gaza, yo podía ser «responsable de más muertes». Así, sin anestesia.

Lo más curioso es que la bronca te llega de todos los frentes. Los conservadores me llaman rojo. Los rojos, facha. Según el día, soy sobrino de Lenin o de Goebbels. Pero la realidad es que yo no tengo la culpa de que Pedro Sánchez me parezca un desastre. Ni de preferir mil veces a Susana Díaz, Felipe González o Alfonso Guerra antes que a la actual dirección socialista. Tampoco de coincidir en algunas cosas con personas que antes no soportaba. Eso no me convierte en un traidor ni en un converso. Me convierte, simplemente, en alguien que piensa. No lo hago por nada. Sino porque según el momento veo cosas de lado y lado que me gustan y otras no. Y no es que exista detrás un plan judeo masónico para ello. Ni que me hayan contratado en una televisión local para opinar así sobre algo ni nada parecido. Sino simplemente que pienso de esa manera en cada momento y mi única trinchera es la de cojines que le pongo a mi hija para que no se caiga del sofá.

Violencia política

Pero conviene no olvidar que en España la violencia política ha existido y no hace tanto. Columnistas asesinados por ETA, paquetes bomba, opinadores con escolta…eso estaba aquí hace un cuarto de hora. Odiar no es nuevo; lo nuevo es lo rápido que se contagia. Se fomenta el resentimiento como arma electoral, se juega con las pasiones y se presiona hasta que la olla rompe a hervir. Y aunque no me siento amenazado, es evidente que hay manos invisibles —y otras muy visibles— que sugieren de qué se debe o no se debe escribir. Y eso quizá también pueda ser una forma de violencia.

Lo más irónico es que muchos de los que se envuelven en la bandera de la libertad, la igualdad o los derechos ciudadanos son los primeros en repartir palos cuando alguien piensa distinto a lo que ellos consideran. Las banderas, ya se sabe, tienen esa capacidad de absorberte hasta que dejas de representar nada más que tu propia tontería. Libertad de expresión, pero solamente para lo que te salga a ti de tu alma -iba a decir una palabrota, pero mejor no-. Incoherencias éstas que son nuestro pan de cada día en una sociedad en la que no puedes fumar en una terraza en la calle pero sí que puedes abortar legalmente sin muchos problemas.

Columnista abatido por escribir

Dios quiera que en España no lleguemos de nuevo al punto de un columnista abatido por escribir. Pero si ocurre, los culpables estarán claros: los que jalean el odio desde el anonimato, los que financian el veneno y los que desde el poder premian el linchamiento. Pero también los partidos que presionan a los medios con la publicidad institucional o que manejan a sus opinadores como peones de ajedrez. Todo eso está ya en marcha, aunque algunos prefieran mirar a otro lado.

Es obvio que el problema no es solo político. Lo mismo sucede en el deporte, en la cultura o en la religión. De todos esos mundos me he llevado mis buenos palos. Algunos más dolorosos que otros. Y con ellos, muchas decepciones. Pero también he aprendido un secreto que hoy comparto gratis: a más insulto, más ganas de escribir. El desprecio es combustible para quien escribe. Incluso para hacerlo de otra cosa e ignorar a quien espera una respuesta.

El insulto es gasolina; el silencio, hielo

Por eso, si alguien quiere herir de verdad a un columnista, lo peor que puede hacer es insultarlo. Ignorarlo, en cambio, sí es letal. El insulto es gasolina; el silencio, hielo. Quien monta una campaña de odio solo consigue el efecto contrario: que uno siga, que apriete la tecla con más fuerza, que escriba una página más.

Opinar, en el fondo, es un acto de fe en que las palabras sirven de algo. Quizá no cambien el mundo, pero te cambian a ti. Y aunque a veces duela, aunque haya quien te cuelgue etiquetas como si fueran condenas o selección de ganado caprino con la etiqueta en la oreja, seguir opinando es también un modo de resistir.Y si te pone nervioso lo que opina el otro y te dan ganas de atacar…opción a: tómate una tila. Opción b: ve al médico.

Escribir es, al final, la mejor manera de no callarse.

Viva Málaga.