Siempre pagamos las mismas

La ultraderecha avanza entre los jóvenes varones de 18 a 35 años. Los datos electorales en varios países occidentales son incontestables: hay un notable trasvase de votos de este segmento de la población hacia opciones políticas reaccionarias. Y uno de los motivos, repetido hasta la saciedad en foros y redes sociales, es el feminismo. Según este relato, las mujeres, con nuestra irrupción masiva en el mundo laboral y público, les hemos «quitado» sus puestos de trabajo y hemos cercenado su capacidad de progresar. Nada más lejos de la realidad. La verdad, incómoda para muchos, es mucho más simple: nosotras estudiamos más, nos licenciamos más y, por tanto, accedemos a mejores condiciones laborales por mérito propio. El problema no es el feminismo; el problema es que no tienen a nadie enfrente a su altura para pelear, excepto a un chivo expiatorio secular: la mujer.

La narrativa de la «supremacía masculina amenazada» es un refugio para la mediocridad. Estas nuevas generaciones de hombres, criadas en muchos casos en la cultura del esfuerzo mínimo y la gratificación instantánea, se encuentran con un mercado laboral que ya no les regala nada por el simple hecho de ser varones. Frente a la exigencia de competir con base en la formación y la capacidad, muchos optan por la queja misógina en lugar de por la autocrítica y el esfuerzo. Deciden que la culpa de su estancamiento o de sus frustraciones la tenemos las mujeres, en lugar de asumir la responsabilidad de su propia falta de ambición, preparación o adaptabilidad.

Mientras ellos culpan, nosotras construimos. Basta mirar a nuestro alrededor: mujeres en los hospitales salvando vidas, en la policía garantizando la seguridad, en las escuelas formando a las siguientes generaciones, en los juzgados impartiendo justicia. Mujeres que dan ejemplo trabajando duro, como siempre lo hemos hecho a lo largo de la historia, aunque ahora nuestra labor sea visible y remunerada. El feminismo no es una amenaza para los hombres que están a la altura de su tiempo; es una llamada a la equidad y al progreso conjunto. Solo es una amenaza para aquellos que extrañan los privilegios injustos de un pasado que no debe volver.

La ultraderecha instrumentaliza este resentimiento. Ofrece una solución falsa a un problema inventado: culpar a la mujer emancipada y a las políticas de igualdad por la precariedad laboral y la crisis de expectativas. Es un discurso seductor para quien se niega a hacer introspección y prefiere un enemigo externo. Les venden la idea de que recuperando un orden patriarcal anacrónico recuperarán también su lugar en el mundo, cuando en realidad lo que necesitan es dejar de mirar hacia afuera y empezar a hacerse cargo de su propia masculinidad, de su formación y de su vida.

El verdadero desafío no es el feminismo, sino la construcción de una masculinidad nueva, segura de sí misma y alejada de los estereotipos tóxicos. Una que no se defina en oposición a la mujer, sino en colaboración con ella. Hasta que eso no ocurra, seguiremos viendo cómo el miedo y la inseguridad de unos pocos son canalizados por políticos sin escrúpulos hacia el odio a una igualdad que, lejos de ser una desventaja, es la única vía posible para una sociedad justa y próspera. Nosotras no vamos a dejar de avanzar. La pregunta es: ¿ellos van a quedarse llorando por lo perdido o van a empezar, por fin, a competir?