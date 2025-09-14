No ha habido un solo momento en la historia de la Humanidad, en el que no haya habido alguna clase de dictadura. De las contemporáneas…, de uno (Fidel Castro), de una pareja (Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, copresidenta), de unos cuantos (Maduro, Diosdado, Delcy)… Pero no se crean, todos estaban muy acompañados. Ahora, las dictaduras tecnológicas tampoco están solas y nos quieren, por eso te sacuden hasta en casa con agresiones de toda laya y, últimamente, auxiliadas por la IA, esa Hidra de Lerna, monstruo del inframundo con forma de serpiente y varias cabezas. Una mañana, las susodichas te golpean en el rostro con una actualización que no has decidido (ignoran tu voluntad), por la tarde se te aparece como un fantasma una «ventana emergente», para que Copilot (que no ha sido invitado) te escriba un texto, al caer la noche te disparan publicidades no deseadas en el correo… No hay que tenerles ningún respeto a quienes no lo tienen contigo, y hay que procurarles lo peor en defensa propia, si tenemos dignidad, digo.

Pero del salón en el ángulo oscuro, que diría Bécquer, los propalestinos impiden violentamente el discurrir de la Vuelta ciclista a España, cómo si no. El pomposo y hueco Albares les comprende, bueno, Bildu también, tanto monta. Ahí está Ibón Meñica, de recaudador de ETA a portavoz de Guernica-Palestina, es su currículo.

Mientras, un español, de Melilla, Yaakov Pinto Bittan, fue asesinado el lunes en Jerusalem, junto a otros cinco israelíes, por dos palestinos, pero el Gobierno español dirige su mirada, tras unas gafas de sol, a otra parte, y es que Israel, el único país democrático del desierto islamista del oriente más próximo, es objeto de todas las iras antisemitas como rayos de un sol abrasador. Ayer fueron otros los que les disparaban a los judíos, ¿o no eran otros y se trataba de los mismos?

Menos mal que la flotilla esa que no corta el mar sino vuela a Gaza, tiene previsto después dirigirse a Cuba, donde el pueblo vive encarcelado por los sucesores de los Castro, Miguel Díaz-Canel y compañía. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el presidente de la cárcel insular solo cuenta con el 5 por ciento de aprobación de los cubanos, la pobreza alcanza al 89 por ciento de la población y el deseo de emigrar se ha disparado al 78 por ciento de los habitantes del presidio. La flotilla tiene una larga travesía hasta aquel confín.

Sin embargo, en Iberlibro no se despabilan. Les haces un pedido de una obra y te dicen «tiempo de envío aproximado de 3-5 días», sin embargo, te anuncian que la fecha «estimada» de entrega es de 11 días hasta la entrega. Información engañosa. Muchos critican a Amazon pero incurren en poco competitivos y atienden peor las necesidades del ciudadano. Menos chauchau y más servicio, digo yo.

A pesar de todo, lo verdaderamente importante es que en Andalucía hay poco más de 12.000 contribuyentes con una fortuna media que supera los 4,5 millones de euros. Esto es lo importante y lo demás tonterías.

Pero hay otra violencia más próxima, la del hombre contra la mujer y la de la mujer contra el hombre que secuestra al hijo común de ambos, como Oliver, de Marbella, y que se esconde quizá en Tailandia tras compartir unas imágenes en un centro comercial de Bangkok. También la raptora podría haberse llevado el crío a Rusia porque es de allí.

Sí ha sorprendido la puesta en libertad de un individuo al que la Policía calificaba como «un riesgo objetivo para la seguridad pública» y que escondía en su automóvil tres pistolas con munición y preparadas para abrir fuego. Su historial era «relevante, persistente y de notable gravedad» desde que aterrizó en España en 2017, con numerosos antecedentes por tráfico de drogas, agresión sexual a menor de 16 años y, otra vez, tenencia ilícita de armas. Es dominicano, fue detenido en Vélez y, lo dicho, está en libertad, y sin fianza.

Y ahora asesinan en EEUU a Charlie Kirk, próximo a Trump, a quien también intentaron darle matarile dos veces. ¿Quién mata a quién?, ¿tan desesperados están? Kirk era conocido por invitar al debate a sus oponentes, habrase visto la osadía. Góngora escribió:

Porque en una aldea

un pobre mancebo

hurtó sólo un huevo,

al sol bambolea,

y otro se pasea

con cien mil delitos.

Cuando pitos flautas,

cuando flautas pitos.