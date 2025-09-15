El no dilema del PSOE malagueño

Josele Aguilar en el mitin de Pedro Sánchez en Málaga / Gregorio Marrero / LMA

Mientras en el PP buscan heredero, cabestro tal vez, para salir de primeras o de número dos ya si eso, es decir, Elias Bendodo o Carolina España, en el PSOE miran al pasado, añoran al padre del despertar de la ciudad: Pedro Aparicio, alcalde desde el 15 de mayo de 1979 hasta el 17 de junio de 1995. Se desconoce el testamento del socialista, pero el parentesco —político— se barrunta.

El PSOE de Málaga solo tiene un nombre en estos momentos por elevación que pueda poner a la vera de Aparicio: Aguilar. Otra opción es familiarizarse con la idea de escasez y asumirla. Seguir convaleciente y con antiguas dolencias tal y como está la sanidad pública en Andalucía no es buen negocio.

El actual inquilino de Fernán Núñez 16 no puede encadenarse a unas reflexiones militantes sobre lo negativo de ser candidato a la capital y secretario general; es comprensible, pero no es el lugar ni el momento: la ciudad siente la orfandad de un liderazgo alternativo. Hay una forma de protegerse de los giros y vértigos emocionales del destino: vivir nuestras posibilidades del presente.

El debate sobre las candidaturas en las grandes ciudades siempre viene acompañado del dichoso relato de argumentario sobre los espacios que se deben ocupar; y sí, si uno repite mucho lo mismo, acaba envuelto en la tangana de la hemeroteca. Si me das a elegir entre un reproche por mor de una cita pasada y el momento que nos ocupa —y nos preocupa—, me quedo contigo... o algo así decían Los Chunguitos —y también Rosalía en una versión rojiza de los Goya.

Desde el siempre recordado Aparicio, el PSOE lo ha intentado, faltaría más, pero no toca cubrir el expediente, ni mucho menos ir al mal menor. Málaga no lo merece y el PSOE se lo debe. La apuesta a la Casona del Parque debe abandonar la vida conventual y salir a alternar con el mundo. Toca volver, explorar el efecto multiplicador con lo mejor que tengan en cartera. La cantera puede esperar.

Hace pocas fechas, los socialistas malagueños decidieron que Josele El Deseado debía dar el paso para liderar la organización en la provincia. No ser candidato en Málaga 2027 sería hacer el camino a medias; el 2031 está lejos para una primera vez y nos hacemos mayores.

Una ciudad madura con demandas de mejora para decidir lo que quiere ser y sentir, que ha sufrido en los últimos tiempos serios gatillazos como Expo, Copa América de Vela, Capital Cultural Europea, Mundial y muchos faroles más, necesita jubilar un proyecto tardío. Más graves aún son la falta de vivienda, tanto de alquiler temporal como para iniciar proyectos de vida a largo plazo, o el desfigurado modelo de ciudad, que empieza a ser un aburrido collage.

Todos esos tropiezos y despistes, acompañados de una pérdida de identidad —de alma—, no borrarán lo bueno (de todo hay en botica) que deja Paco de la Torre; tendrá un lugar destacado en la historia contemporánea de la ciudad, más si cabe en su casa -no la física, que pisa poco y casi debe desconocer-, sino en la política, ya que gracias a un buen número de votos personalísimos, ha mantenido con oxigenoterapia a su partido en momentos delicados.

El tiempo de la Málaga de ayer ha pasado y requiere de nuevos aires, no sé si recios o suaves, pero sí de cambio.

La fuerza que da la legitimidad de tener el apoyo real de la organización, como tiene en este momento Aguilar, de abajo arriba, ofrece garantía y libertad para planteamientos valientes que se pueden contagiar, invitando a soñar una ciudad donde se pueda crear, innovar y convivir.

En Asilo de Jorge Drexler, se nos regala una frase que el PSOE de Málaga debería tomarla reposada: «Prefiero una noche entera en vela, a tener el alma en vilo».