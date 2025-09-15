Opinión | En corto
Excrementos a la espera de bombeo
Coinciden, en la mesita o la pantalla, dos historias terribles y hermosas. La primera es 'Jóvenes héroes de la Unión Soviética', un alegato anticomunista de Albert Halberstad que dedica su primer capítulo a su ya venerable abuelo, Vasili Chernopisky, escolta de Stalin y agente de Beria. La segunda es un raro filme de Paul Schrader, 'El contador de cartas', cuyo protagonista es un antiguo soldado, participante en las fechorías de la cárcel-centro de torturas USA de Abu Ghraim. Dos historias de culpa y redención, que nos ponen en la pista de que aquélla se acumula en tiempo de miseria del espíritu, para ser luego reciclada y bombeada como fertilizante moral. Estaríamos ahora en la primera fase del ciclo culpa-redención. A la segunda hay que llegar.
