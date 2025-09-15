La inercia

La mediana es el valor que se encuentra en la posición del centro de un conjunto de datos cuando estos se han ordenado de forma ascendente o descendente. Sin embargo, la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. En la política española lo que está de moda es votar al bipartidismo.

Es cómodo claudicar y no cuestionarnos ni un ápice de lo que nos ofrecen, pero sabemos que hay personas exigentes e inconformistas que van un poco más allá, que se preguntan si recibimos a cambio, al menos, lo mismo que aportamos. Algunos acontecimientos no son directamente atribuibles a una mala gestión, pero cuando estos ocurren, la requerida respuesta sí que es directamente atribuible a sus responsables. Desgraciadamente, a menudo, tenemos que aceptar que esa responsabilidad quede en un limbo como si fuera algo normal o simplemente sea algo que se escapa de la gobernabilidad. Aguantamos las promesas y discursos de los políticos, pero también las colas del paro, las listas de espera, la mala gestión de la Dana y, estos días, la de los incendios. Hay quien nace para aguantar hasta lo que no merecen, entregados, sin más, por un color, por una tradición, porque les gusta la D de derecha, o la I de izquierda. Después, al conocer las consecuencias, se indignan pensando que son otros los culpables, porque la esencia de su voto es ser uno de los nuestros y no de los otros. ¿Miedo o mediocridad? ¿Libertad o conformismo absurdo?

Para no entrar en la rueda de la pantomima de la política actual, hay un lugar que muchos ignoran, pero para estar ahí hace falta vocación, vocación de equipo, de comunidad, de perseverancia, de querer la libertad por encima de cualquier cosa, es una forma de ser y estar nada fácil, es el único espacio donde merece la pena estar, un diamante embarrado que solo unos pocos alcanzan a ver. Es ese espacio que el bipartidismo quiere poseer a toda costa, aun estando demasiado lejos de su zona de confort. Un lugar donde no hay cargos, ni sueldos, ni coches oficiales, no hay poder ni escalafones, es un lugar donde el que llega no quiere irse, que rompe los esquemas de muchos que se lucran del sistema político. Es un lugar donde se sueña todo el tiempo, y tenemos la ilusión de la niñez, esa que nunca debemos perder. Nos mueve la solidaridad, la tolerancia, y nos encanta llegar a acuerdos. Respetamos las tradiciones, y no tenemos solo una sola bandera, tenemos tantas como granos de arena hay en el fondo del mar. La moderación es el centro, el único espacio capaz de entender que la mejor solución, siempre, no es estar a la moda, sino mediar. ¿Y usted, está a la moda o prefiere centrarse?