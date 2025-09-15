El sistema democrático, en riesgo

Era de esperar que Pedro Sánchez entrara directamente en el descrédito al Poder Judicial, en el ataque directo a los jueces y magistrados, sin recato alguno. Su trayectoria anunciaba lo que resultaba una evidencia en quien ha demostrado muy poca adhesión a los principios básicos de un sistema democrático. Todo en él es política de escasas miras y el sistema constitucional no le preocupa. Sus declaraciones son las propias de un autoritario que ya no disimula serlo.

Criticar a los jueces por sus resoluciones es posible, por supuesto, acusarlos de prevaricadores, delito. Valorar las decisiones judiciales conforme a estándares políticos no es solo un error, sino síntoma y manifestación del profundo desapego que profesa a los valores constitucionales, a la división de poderes, al ejercicio de la potestad jurisdiccional. No es consciente el presidente de que, más allá de las reformas que introduzca en el modelo judicial, el Poder Judicial cumplirá con su función desde la independencia, que no es otra cosa que la aplicación de la ley a todos y para todos. Sánchez y sus socios no conseguirán invertir estos principios básicos, aunque se empeñen, porque España es Europa y esta Europa, aunque debilitada, se enmarca en el núcleo de países occidentales que defienden la democracia sin calificativos.

Nunca en un país democrático se ha escuchado a un presidente lanzarse contra los tribunales, menos aún contra los que conocen de asuntos que le afectan. Normalmente dimiten los afectados. El intento de negar autoridad moral al Poder Judicial, de presentarlo como sospechoso de moverse por razones espurias, es de una gravedad tal que deberíamos ser conscientes del riesgo que asumimos de degeneración de la democracia. Sánchez quiere un solo poder, él mismo. Para conseguir la mayoría en el Legislativo no tiene límite alguno en concesiones que transgreden el orden constitucional y el modelo territorial que hoy camina sin rumbo, sin una idea clara de hacia dónde se va porque todo se limita al presente. El sistema autonómico, que ha dado buenos resultados, está en crisis porque se somete a intereses inmediatos sin visión de futuro, de solidaridad y de coherencia.

Sánchez no es progresista, ni de izquierdas. Que nadie se engañe. Es un populista bajo el cual los servicios esenciales caen en picado en eficacia. La sanidad, la educación o la vivienda funcionan peor que antes de su llegada. Sus soluciones son un fracaso, entre otras razones porque la financiación es escasa y porque sus medidas chocan con los principios rectores de un sistema liberal social. Hay propiedad privada aunque no les guste -la ajena claro-. Y es la propiedad privada un elemento que impide que funcionen los discursos de apariencia hermosa, pero que se traducen en la remisión a los ciudadanos, con sus bienes, de los problemas que debería afrontar un Estado que ni está, ni se le espera. No hay como tal un Estado con contornos claros, solo intervencionismo de salón y consigna, ni siquiera el propio de un modelo socialdemócrata.

El Poder Judicial es la única garantía que tenemos frente a la amenaza de la autocracia, con sus defectos, pero la última barrera frente a quienes carecen de sentido democrático. Y ese Poder Judicial, desasistido, con escasos medios, infrafinanciado mientras se reparten prebendas al modo de los clientes de antaño que garantizan el voto cautivo, seguirá adelante cumpliendo su función constitucional. No conseguirán que los jueces cumplan órdenes de nadie. Que no lo duden. Los jueces españoles se han educado en los valores constitucionales, aunque desde la izquierda populista apelen a una judicatura franquista que solo existe en sus ensoñaciones u obsesiones.

Duele ver a juristas progresistas apoyando o tolerando en silencio lo que es una auténtica deriva del sistema. Ahora que tanto se habla de memoria democrática, bueno sería acudir a la lectura de las leyes en que se basó el primer franquismo, pues en ellas se contienen todos los elementos que este gobierno propugna. A quienes gozan del recuerdo ya casi centenario, les sería útil un recorrido por aquellas normas que se quieren recuperar. El modelo franquista de Justicia cayó con la Constitución, la plena independencia sin intervención de los otros poderes y la creación de un Consejo General del Poder Judicial, rompieron con el sistema bonapartista tradicional de la justicia española y con la existencia de tribunales de excepción. Hablar de justicia franquista hoy es ignorancia y reivindicar una transformación que ya se hizo se traduce, visto lo que se demanda, en volver al modelo de la dictadura. Un Poder Judicial sometido al Ejecutivo. El supuesto progresismo tiene muchas tendencias que imitan el franquismo, demasiadas y en el caso de la Justicia, excesivas.

Las reformas anunciadas, algunas necesarias como la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, son meras respuestas a casos particulares o pretensiones de controlar a los jueces que se quiere activistas, aunque se diga lo contrario. Curioso es que se critique por hacer política a algunos y se alabe a otros, según a quien afecten las resoluciones. Una prueba irrebatible de la parcialidad del discurso. Que se ataque la acción popular y se ejerza la misma en casos que afectan a los adversarios y que se aplaudan condenas y procesos o se impute prevaricación en los contrarios acredita la falta de coherencia del discurso. Y lo grave no es que esas cosas se digan, como siempre, sino que un gobierno y su presidente, que demuestra con ello temor, encabecen el ataque más grave al sistema democrático desde el año 1978.

