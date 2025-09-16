El curso que nunca acaba

Varios migrantes llegan a bordo de la embarcación de Salvamento ‘Al Nair’ al muelle de Puerto Naos, en Arrecife, Lanzarote, Canarias / EP

Da mucha pereza empezar un nuevo curso, académico, político y social, cuando se sabe que los profesores (la mayoría) son unos incompetentes y las materias son aburridas y extremadamente inútiles.

Era tradición en España acompasar los períodos políticos al ritmo de los escolares. Cuando los niños y jóvenes disfrutaban de vacaciones, la cosa pública se adormecía y casi se paralizaba. Julio y agosto eran los meses de velocidad lenta, especialmente el último. Había, eso sí, una especie de ministros de jornada estivales que sesteaban en Madrid cuando sus compañeros se relajaban en la costa o la montaña.

Eso hace tiempo que se acabó. Este año, agosto ha sido especialmente terrible, dañino y doloroso con los incendios forestales. Los políticos, lejos de aportar soluciones a la catástrofe, se han repartido navajazos. Así que en 2025 no ha habido vacaciones.

Podría decirse que vivimos en un curso permanente, sin tiempo para la reflexión, la recuperación de fuerzas o la confraternización que los días de asueto podrían aportar.

La distribución en la mayoría de las comunidades autónomas de los niños y adolescentes llegados irregularmente a Canarias, Ceuta y Melilla ha sido otro de los fuegos veraniegos. Es obligación del Estado, central o autonómico, amparar a estos menores. Ese axioma no debería discutirse. Incluso el Tribunal Supremo ha tenido que recordar al Gobierno su deber legal y le ha emplazado a resolver la crisis a la mayor rapidez.

Sentado esto, cabría esperar un poco de sentido común. Baleares aduce, con razón, que también sufre un grave problema de emigrantes llegados en pateras, muchos de ellos menores. Lo que no puede hacer es negarse a la acogida. Sí que merecería un poco de empatía por parte de Madrid y, probablemente, una mayor dotación de fondos y un cupo de chicos más reducido.

Algunos dirigentes, lejos de aportar soluciones, o dialogar en busca de consensos, se dedican a descalificar a los contrarios e incluso amenazarlos.

El archipiélago se ha convertido en un punto de arribada para los inmigrantes sin papeles del Magreb y del África subsahariana.

El buen tiempo estival ha puesto de moda esta vía de entrada a Europa básicamente desde Argelia. El Govern balear no puede cerrar esta ruta. Vistas experiencias anteriores de migraciones masivas desde Marruecos y Mauritania, corresponde al Gobierno de Pedro Sánchez intentar minimizar el número de pateras. La medicina más eficaz es diplomacia y fondos para Argelia, la única que puede controlar los puertos de salida.

Los acercamientos a Marruecos y Mauritania, y el reconocimiento por Madrid de que el antiguo Sáhara español forma parte del reino alauí, son algunas de las cesiones para frenar el aluvión de cayucos hacia Canarias o las plazas africanas. Dicen que la república argelina se enfadó con nuestro país por favorecer a la monarquía de Mohamed VI. Habrá que ser creativos para recuperarla de amiga.

Septiembre regresa cargado de violencia verbal de políticos y opinadores. Nimiedades que se magnifican, posturas discrepantes que se satanizan, problemas serios que no se afrontan, insultos incluso por los rasgos físicos o el género. Volverán también las noticias sobre las distintas causas de corrupción de políticos. No habrá respeto a la presunción de inocencia, ni a la labor de los tribunales. Negro panorama. Un poquito más de madurez. Y una tila.

