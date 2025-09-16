Listos y tontos

Se ha puesto de moda entre los listos llamar tonto al expresidente Zapatero. Soy muy poco zapaterista, pero le estoy agradecido por tres cosas: la retirada de España de la falaz y canalla 2ª guerra de Irak, la rendición final de ETA y que nos haya puesto en vanguardia de los derechos civiles con el matrimonio homosexual. En otras cosas se ha equivocado (y en alguna se equivoca ahora), pero esas tres lo redimen bastante. Además, nadie se engañe, por culpa que le echemos a la partitocracia nadie que no sea listo llega a presidente de España y después lo renuevan los electores, salvo que estos sean tontos. Y luego está el origen de los grandes bulos. Hace más de 4 décadas todo el mundo se puso a hacer chistes sobre uno de los ministros de exteriores más listo y preparado que ha tenido España, Fernando Morán. Casualmente también se había enfrentado al Departamento de Estado USA.

