La torre del Puerto no tiene quien la quiera

Boceto del arquitecto Chipperfield del proyecto de la torre del puerto, que la elevó hasta los 144 metros. / L.O.

Ahora el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga, del PP, se desvincula del proyecto del rascacielos en el dique de Levante. Al final, el cipotón no lo va a querer nadie. Empezó impulsándolo fervientemente el PSOE, cuando Paulino Plata era presidente de la Autoridad Portuaria y Susana Díaz presidenta de la Junta, que apostó por él a espada y capa. Luego vino Dani Pérez a decir que sí pero que más chata, más pequeña, con menos altura. Finalmente el socialismo se desmarcó y se alió con la izquierda, que siempre se ha opuesto con fuerza. El PP se quedó como gran defensor de la erección, pero ahora, con un laconismo que no sabemos si es calculado o desidioso, la concejala de Urbanismo afirma que la tal torre es una cuestión de los privados, de los promotores, que ellos -el Consistorio- lo único que tiene que hacer es tramitar la licencia. Y que es el Consejo de Ministros, el Gobierno, el que tiene la última palabra. Ay, qué risa María Luisa, con el empeño que han puesto y lo que han insistido y la brasa que ha dado el alcalde con el asunto y ahora que ni fu ni fa, oye. Cosas veredes, Sancho. Menos el rascacielos, Sancho, el rascacielos me parece que no lo vas a ver.

Tal vez finalmente no vaya a hacerse pero no solo por cálculo político. También tal vez por lo que no se hacen tantas cosas en Málaga: por dejadez. Ya si eso. Mejor para luego.

Pues mejor si no se construye, claro, pero lo malo de todo esto es que esa desidia, desafección, ese «total, nosotros somos meros intermediarios» tan querido a los burócratas, puede pasar con proyectos mejores, más necesarios y de más calado.

El diseño de la torre del Puerto tiene ya muchas vueltas dadas y va cambiando pero no arranca. De la idea del gran José Seguí se ha pasado al boceto del premio Pritzker británico David Chipperfield, que más allá de un dibujo en una servilleta no sabemos si tiene mucho más trabajado el asunto. Punto muerto para la torre de la que tanto se habló. Idea sin impulso ni aliento. Parece un estado de ánimo.