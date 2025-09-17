Que si me puede atender la IA

La IA redefine la vida. / EP

La cosa es si la Inteligencia Artificial nos dirá también algún día «vuelva usted mañana». Leo que la Generalitat ha nombrado a un director general de IA y que la intención de dicha administración es formar a todos sus trabajadores para que todos manejan y usen la herramienta antes de 2028. Buscar información entre centenares de normas, armonizar textos con datos personales o simplificar trámites y comunicaciones parecen ser algunas de las funciones de las que quiere dotarse la Generalitat.

La IA no pide asuntos propios ni descansa y puede que incluso se niegue a pronunciar frases como: «Esto, caballero, me lo trae fotocopiado dos veces, con el DNI, una fe de vida y dos huevos duros y lo lleva la semana que viene a la ventanilla 8». Los apocalípticos dicen que la IA nos sustituirá y hasta extinguirá. Los integrados aducen que lo que hará será liberarnos de tareas penosas o repetitivas. Verás tú el mundo que nos va a quedar cuando todo el mundo tenga tiempo libre para ser creativo. O, producto de ese aburrimiento nos vamos a una eclosión de las artes o nos ponemos a hacernos la guerra, que es el pasatiempo favorito del hombre.

La Inteligencia Artifical ha venido para quedarse, dicen los enteraos, como si irse no fuera inteligente. A veces lo más inteligente que he hecho yo es irme de algún sitio. Les habrá pasado: de una fiesta o de un trabajo. La IA va a traer empleos y profesiones que ni imaginamos, aunque ya imaginamos la vidorra que van a llevar los que manejen bien la herramienta y los que con piquito de oro se dediquen a teorizar sobre el asunto. Todo avance o invento en sus comienzos genera una revalorización de la figura del gurú. Ahora hay gente que se dedica a vigilar, para invalidar, lo que esté hecho por IA. En el futuro lo no hecho con IA será lo punible. Tal vez. No es fácil hacer pronósticos aunque pronosticamos un futuro difícil. La IA avanza que es una barbaridad, diría el castizo. Ahora ella lo dirá de sí misma. No le parece inteligente el pudor.