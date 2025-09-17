Los halcones del Senado preparan una encerrona a Trump

Los halcones de los dos partidos del Senado de EEUU preparan una encerrona al presidente Donald Trump para obligarle a adoptar duras sanciones económicas contra Rusia y quienes, comercian con ella, alimentan su ‘maquinaria de guerra’.

El republicano Lindsay Graham, personaje entre lunático y grotesco, que no desentonaría en una obra del francés Alfred Jarry, el padre de ‘Ubu roi’, pretende que Estados Unidos designe a Rusia Estado patrocinador del terrorismo mientras no devuelva a Ucrania a los 19.000 niños que, según él, ha secuestrado.

El Gobierno de Kiev y los órganos de propaganda de guerra occidentales acusan a Rusia de haberse llevado a esos niños – la cifran que dan algunos es mucho más alta- para adoctrinarlos.

El senador sénior por Carolina del Sur Graham va incluso más allá y dice que Rusia quiere prepararlos para que luchen mañana contra su propio país.

Rusia afirma, por el contrario, que sacó del bombardeado Donbás a esos menores, muchos de los cuales habían perdido a alguno de sus padres o estaban en orfanatos, para llevarlos a lugar seguro en campamentos de vacaciones y darles una educación, muchas veces musical.

Varios periodistas de investigación estadounidenses han calificado las acusaciones contra Rusia de pura propaganda. Y sería muy fácil determinar quién dice la verdad, pero no interesa.

Esa acusación sirvió al Tribunal Penal Internacional para declarar «criminal de guerra» al presidente ruso, Vladimir Putin, y es lo único que importa.

Otro halcón, esta vez demócrata, el senador por Connecticut Richard Blumenthal, ha presentado también un proyecto de ley que reclama sanciones más duras contra Rusia y quienes le compran su energía o comercian con ella como China, India o Brasil, fundadores todos ellos del grupo BRICS.

Blumenthal critica la actual política occidental frente a Rusia, que califica de «estrategia de apaciguamiento a cámara lenta», en alusión a las concesiones que se hicieron a Hitler en septiembre de 1938 y que le permitieron anexionarse la región checoslovaca de los Sudetes.

Según el halcón demócrata, la mejor manera de lograr la paz es paralizar la economía rusa con las más duras sanciones contra ese país y los que, comerciando con Rusia, contribuyen a alimentar su «maquinaria de guerra».

Los halcones de EEUU no están ni mucho menos solos porque a este lado del Atlántico tenemos, por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, la nueva Agustina de Aragón Ursula von der Leyen, según la cual «Europa ha de luchar» porque la lucha de Ucrania es «nuestra lucha».

¿Es consciente la alemana, como los jefes de Estado y de Gobierno europeos que la secundan, como el francés Macron, el británico Starmer, el polaco Tusk o el alemán Merz, políticos fracasados en sus países, son todos ellos conscientes de lo que significan esas palabras?

¿Están dispuestos a llevar a los pueblos europeos a una guerra directa con Rusia, como pretende el desesperado presidente ucraniano, Volodímir Zelenski?

¿O es sólo pura retórica para justificar el rearme de sus países y distraer de los graves problemas sociales y económicos que tienen en casa? Un juego en cualquier caso muy peligroso.

