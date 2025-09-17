Intentando un VAR político

¿Podemos todavía analizar las cosas con detención y mesura? Me refiero, claro, al asunto de la Vuelta. Analizar es siempre distinguir. Por un lado están la reacción popular y las acciones frente a la participación del equipo de Israel. Creo que, dentro de ciertos límites, una respuesta airada ante la catástrofe humanitaria de Gaza es entendible, siendo mucho más dañina la insensibilidad social. Por otro lado está la obligación primaria de todo gobierno de asegurar el orden público. Aunque el propio director de la Vuelta haya dicho que las medidas desplegadas eran suficientes, el ministro debería justificar que razonablemente lo eran, sin relajación oportunista alguna. Y luego están las palabras del presidente del Gobierno, ensalzando las acciones que se estaban produciendo en la Vuelta. No parece que ahí haya tenido el sentido de la distancia exigible a la posición institucional.

