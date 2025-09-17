El Palo, esas miradas en corto junto al mar

Festival de Cortos de El Palo / L.O

Cruzo el arroyo Jaboneros en dirección al de Gálica por esta arteria litoral donde se respira mar, sal y poética de la Generación del 27. Junto a Emilio Prados, contemplo el horizonte a través de su perspectiva. Le comento el trazo de calor que hace. «Ciñe el silencio la jábega. Hierve en el aire la siesta. Arde el sol sobre las playas…»- me versa en su respuesta. Llega Mercedes con su sonrisa marina a nuestro encuentro para hablar del XI Festival de Cortos de El Palo ‘Paco Leal’, uno de los fundadores de la AAVV de El Palo. Hace once años, Paco nos trajo la propuesta con la iniciativa de colaborar a que la gente joven realizara trabajos cinematográficos y alentarlos a través del festival -comenta. Yo, hoy en 2025, tras la brillante travesía surcada le hubiera contestado: nada pasa por cometer el penúltimo error. No estamos locos; un rato más de trabajo y codo con codo podemos convertir este certamen en nuestra perla – asevera con gesto encantado.

Mercedes Pirez, presidenta la AAVV, habla de esta undécima muestra con un entusiasmo contagioso. Es un festival consolidado y con carácter; singularidad fundamentada en la promoción de los creadores de la provincia – en esta edición se han presentado 60 cortometrajes, siendo 5 los finalistas- entreverada con la solidaridad, la cual configura la esencia e identidad inherente de este colectivo vecinal - añade. Con un jurado de excepción para esta gala final: Gaia Doblas, actriz malagueña; Alicia García-Cabrera, abogada y artista; Alfonso Vázquez, periodista y escritor, junto a Sophie Neave, productora creativa. Tenemos una cita este sábado día 20, a las 21.00 h., en el Auditorio Curro Román de Playa Virginia, para recrearnos con esas miradas en corto junto al mar.