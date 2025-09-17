Polo blanco para que se manche

Jugadores del Málaga CF frente a su afición. / LaLiga

El ingenio de los aficionados es inagotable. El de los apasionados o forofos más, aunque menos graciosos por previsibles. Y en España raya lo excesivo porque normalmente ponemos velas solo a dos bandos enfrentados; la vía centrada suele ser un páramo habitado por minorías.

En sentido trágico, ya lo decía Antonio Machado refiriéndose a las dos Españas en su poema Españolito: «…Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón». Pero olvidando malas sangres, vayamos a lo que nos divierte; el fútbol, porque lo demás cabrea más que alegra.

Como anécdota palmaria de lo que este espectáculo acarrea y que se repite a lo largo de nuestra geografía patria, me permito referir un buen rato personal vivido el pasado sábado en la cercana Santa Pola. Al tiempo que jugaba el Real contra la Real en Anoeta, compartíamos mi mujer y yo mesa y excelente comida en Casa Coco — sin mantel, pero con una cocina sorprendente y esplendorosa— con una acogedora pareja de la zona, Ángela y Paco. Ellas culés irreductibles desde la cuna y nosotros merengones veteranos, y por eso mismo críticos por el relativismo que regalan los años. Y sucedió que los profesionales de tan celebrado restaurante tomaron partido por su, al parecer, ancestral querencia blaugrana, hasta el punto de ponernos a mi amigo y a mí el himno del Barça para regocijo de nuestras propias mientras seguíamos las vicisitudes del referido encuentro. Lo sorprendente, más allá de que mi amigo acertara el resultado final mediada la primera parte y del partidazo de un tal Mbappé, sin duda el mejor delantero del mundo hoy, fue que el mismo simpático camarero que nos había proporcionado su móvil para ver el partido, al reparar nosotros en algunos llamativos y recientes manchurrones en el polo blanco que lucía, nos dijo, tras reafirmar pomposamente su ‘culemanía’, que se ponía un polo blanco en el trabajo para que se manchara. De inmediato, celebramos los cuatro al unísono la castiza chispa española para justificar descuidos o disparates de cualquier tenor. ¡Qué balsámico suele ser siempre el buen humor!

Yendo al fútbol, el juego entre donostiarras y madridistas discurrió entre decisiones arbitrales discutidas, para no variar, con una expulsión sorprendente por inexplicable del mejor fichaje blanco de este año, Huijsen, en un partido que ya empezó con polémica con el gol anulado por centímetros—antes eso era estar en línea— al Madrid. Y para colmo, se calentó con un penalti por una mano clara de Carvajal, al comienzo de la segunda mitad, para acortar distancias con los dos goles blancos previos de Mbappé y Güler.

En resumen, un encuentro para certificar la diferencia entre este Real de Xabi y del año pasado de Ancelotti. Un técnico joven e intervencionista minuto a minuto, según vaya el rendimiento y el resultado, sin importarle los nombres de sus jugadores, y otro muy experimentado en el que los galones del vestuario mandaban demasiada romana. Jugar y ganar a domicilio con uno menos durante más de una hora a una buena Real Sociedad, aunque los resultados no le estén acompañando, es sinónimo de esfuerzo, solidaridad y libreto ejecutado con fe en lo que cada uno debe hacer sobre el césped desde la generosidad y el compromiso. Es decir, un equipo mayúsculo. Lleguen los títulos o no, este Madrid apunta magníficas maneras. Las sensaciones y doce puntos en cuatro partidos lo certifican.

En la acera de enfrente, Simeone y su Atlético vuelven a la normalidad cogiendo la senda del triunfo. Con medio equipo renovado y a debut por partido, los colchoneros dieron por fin una alegría a su entusiasta parroquia y alejan fantasmas otro año más, con el veterano Koke a los mandos y el joven Barrios adquiriendo galones. A ver si les dura esta temporada ese cirio pasional de claro acento argentino.

Y por Can Barça vuelven también a viejos y socorridos lloros cuando se tuerce algo fuera de su control. Lo extraño es que hasta el hierático Flick se contagie de su particular España nos roba. Ahora resulta que la lesión de Lamine es responsabilidad de Luis de la Fuente.

Volviendo a Machado, al ‘coro de grillos’ arbitral de Florentino y sus paniaguados televisivos puede sumarse «esa España de charanga y pandereta que ora y bosteza» si los culés no ganaran al Valencia en el mini estadio Johan Cruyff.

¿Y si probaran unos y otros solo a jugar al fútbol?