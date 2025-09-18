Opinión | En corto
El que espera no desespera
Aunque no había pisado todavía El Molinón, siendo del Sporting como cualquier otro niño de mi ciudad seguía el partido por los gritos o rumores del público mientras jugaba en el vecino parque de Isabel la Católica. Esto ya lo he contado, pero hay cosas que más de 70 años después siguen como eran. El domingo pasado oí desde cerca del estadio un ¡goool! en tono tan desolado que me puse en lo peor. Algo más tarde anochecía ya cuando por una vía peatonal se retiraba, como un ejército vencido, una deslavazada hilera de aficionados, mientras al fondo sonaban todavía con fuerza en el estadio los cánticos de orgullo de la hinchada más irreductible. El cambio de tiempo, con masas de nubes que volvían otoñal un día de verano, terminaba de componer la estampa. Se me ocurrió entonces una paradoja consoladora, que en las cosas que no cambian, mientras alrededor lo hace todo, hay también esperanza.
Suscríbete para seguir leyendo
- La vuelta al cole: estos son los mejores colegios privados, concertados y públicos de Málaga
- La avispa oriental se expande en Málaga y se notifica la presencia de la avispa asiática
- Sale a la venta la histórica finca ‘Lagar Hurtado’ en los Montes de Málaga por 14 millones para resort de lujo
- Málaga padecerá esta semana temperaturas más propias de agosto
- Este es pueblo de Málaga considerado como 'uno de los mejores del mundo para vivir
- La Romería de San Miguel de Torremolinos reunirá más de medio centenar de carretas
- Estos son los motivos por los que 'The Times' ha elegido Málaga como el lugar 'más emocionante' de España: 'Es un auténtico espectáculo
- El Ayuntamiento de Málaga se desvincula de la Torre del Puerto