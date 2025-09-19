Opinión | En corto
Drácula
«Caja para matar vampiros» es una obra del más grande escultor en madera pulimentada, José María Navascués, que se expone en el llamado «Museo Casa Natal de Jovellanos» de Gijón. La exquisita caja guarda una bella estaca y un delicado martillo. ¿Podría ser, cuando a Sánchez le llegue la hora, un instrumento adecuado al rango del destinatario para inaugurar el postsanchismo sin miedo a otra resurrección?. Préstese atención a los mensajes de los líderes más elegantes del pelotón antisanchista: aspiran ahora a su dimisión, a la eliminación política por su propio partido o incluso a la retirada por pérdida de facultades. El caso es que no llegue a comparecer a otras elecciones, no vaya a ser que el cuerpo insepulto se levante de nuevo. Las obsesiones tienen, a partir de un umbral de intensidad, esos efectos: quitan el sueño y cuando el obseso al fin lo concilia se vuelven pesadillas.
