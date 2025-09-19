Atascos, gran motivo de engorros. / EP

Los engorros. Iba a escribir que a nadie le gustan. Falso. Hay quien vive bien en el engorro, se mueve en él con soltura y hasta tiene habilidad para provocarlos. Es decir, hay gente engorrosa. La palabra me rodeó, me abrazó, se me metió en el cerebro y no hay manera de que salga: engorro. El caso es que tengo una discusión con mi taller, con el seguro y con la bellísima persona que se estampó contra mi coche y se largó por la cara. Estando mi coche muy tranquilo perfectamente aparcado sin estorbar a nadie.

Ahora hay que dar parte y llamar y negociar y afrontar las pegas que te ponen, unos otros y los seguros Y volver a llamar y familiarizarte con la palabra atestado y vivir a causa de este asunto en un sinvivir que sin embargo a otras personas apenas inquietaría. No es que estén hechos de otra pasta, es que están hechos de pasta a la carbonara.

Yo es que, la verdad, cuando me hostian el coche y me obligan a perder mañanas y mañanas con el papeleo y me dejan semanas gastándome el dinero en Uber y taxi y la comodidad en autobuses es que no estoy muy de humor ni muy a gusto. Por eso rehúyo el asunto político, no vaya a ser que me salga un columnón tremebundo en el que arremeta contra izquierdas, derechas y mediopensionistas. Tampoco son días para columnas costumbristas, el paseito, el café, la aguda observancia de la cotidianeidad, etc. Me saldría un texto trasladando desazón, disonancia, rencor contra el mundo, turismofobia, aversión a la ciudad y hasta personajes desagradables. Yo es que cuando veo a alguien que me gustaría meterlo en mi columna lo meto más joven y esbelto, más listo, más elocuente. Salir en mi columna es como aplicarte un buen filtro en la foto que pones en Instagram. Aunque claro, ciertamente, también hay gente que uno saca en las columnas por su manifiesta torpeza, necedad o maldad.

Aun así salen muy bien parados, porque uno es un bonachón. O porque cuando no está metido en engorros es benévolo y amigable. Ahora no es el caso, demonios.