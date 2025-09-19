Primeros apuntes

Trofeo de la Copa Intercontinental FIBA 2025. / FIBA

Ya comenzó la temporada para este nuevo Unicaja de Ibon Navarro. Un partido muy tranquilo en la Copa Intercontinental de la FIBA ante un rival muy flojo, el Al Alhi de Trípoli. Un equipo con sólo 5 jugadores de cierto nivel y que pasaría sin pena ni gloria por nuestra antigua LEB Oro.

Nada se salió del guión, partido tranquilo para echar a andar, para repartir minutos, para ganar sensaciones y para ir creando equipo. La primera prueba de ello la tuvimos pronto, en el primer cuarto ya habían jugado 11 de los 12 jugadores del equipo, y en el primer minuto del segundo cuarto ya saltó a la cancha Djedovic para completar el róster de juego. No le importó a Ibon Navarro sentar a Tyson Pérez casi 5 minutos transcurridos, con el partido 7 a 5, y con el dominicano como autor de todos los puntos verdes. El partido era para crecer y unir.

Buena imagen

Un partido que disputado en marzo sería una pesadilla pero que en este momento nos va dando pistas de cómo es este nuevo equipo. Más allá de las típicas imprecisiones, manos blandas, balones perdidos y demás problemas de las primeras veces me gustó bastante lo que vi en el partido de Singapur.

Chris Duarte dejó destellos de su calidad y se mostró deseoso de integrarse en el equipo más allá de su lucimiento personal. Es una gran noticia. Hemos visto a jugadores de este nivel que dicen una cosa y en la cancha se comportan de otra manera, pero Duarte ayer demostró que no es de esos. Lejos de buscar números y agradar en el primer partido oficial del equipo, mostró sus ganas de integrarse en el equipo y ser uno más. Sólo el transcurrir del tiempo le separa de ser una estrella en la ACB.

Castañeda es quien tiene más camino por recorrer. Su inactividad por la lesión parece lastrarle en ciertos momentos del juego, pero también mostró sus ganas de integrarse en la rotación del equipo y ser uno más. Ahora mismo está muy abajo, pero tiene una capacidad de mejora importante por delante. Hoy ante el campeón japonés y asiático, el Utsunomiya Brex de Yuta Tabuse deberá dar otro paso adelante.

Webb III se mostró sólido, demostró que puede tirar y puede botar el balón al contraataque de costa a costa. Un jugador efectivo y espectacular que puede llenar el hueco dejado en la cancha por Dylan Osetkowski.

Sulejmanovic, en su papel. Es como una sombra, no la ves, pero siempre está ahí. Durante años he pensado que es el jugador más infravalorado de la Liga ACB, y cada partido que pasa me reafirmo en mi opinión. No es una estrella y lo sabe, pero trabaja duro y muchos días rinde más que algunas de ellas. No le comparen con nadie y menos con el Yankuba Sima que viene a sustituir, es un jugador de molde único.

Olek Balcerowski parece que ha dado un paso adelante. Tyson Pérez y Tyler Kalinoski demostraron que son los mejores jugadores para estos partidos. Dos jugadores a los que puedes dejar la llave de tu casa que sabes que estará segura y bien cuidada. Los españoles Alberto Díaz y Jonathan Barreiro en lo esperado, sólidos, esperemos que vayan a mucho más porque les necesitamos al 100% para las duras ventanas de clasificación que la selección afrontará a finales de noviembre. Carpe Diem…