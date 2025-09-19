La voz a ti debida

El recurso al cine para abordar cuestiones filosóficas, ha sido una de las señas de identidad de la obra de un filósofo norteamericano, seguidor de Ludwig Wittgenstein y de J.L. Austin: Stanley Cavell (1926-2018). Para Cavell, quien abandonó los estudios musicales en favor de la filosofía, como una especie de prolongación de aquellos, las películas no se deben tomar como meras ilustraciones de las cuestiones filosóficas, sino “otro modo” de abordar dicha problemática. Para Cavell la filosofía como superación de lo polémico y lucha frente al escepticismo tiene que ver, principalmente, con la voz, efímera y eterna a la vez, y por ello valiosas son, a mi entender, sus reflexiones sobre la voz en la ópera, la imitación o el desdoblamiento de la voz y las condiciones de la voz en el habla.

Como afirma en 'Un tono de filosofía. Ejercicios autobiográficos' (2002), a Cavell le impresionó una de las tesis principales de la filósofa, crítica literaria y novelista francesa Catherine Clément titulado 'L’Opéra ou la Défaite des femmes', y le impresionó: “la ópera trata de la muerte de las mujeres y del canto de las mujeres”, por lo que podríamos pensar que “las mujeres mueren porque cantan”. En cualquier caso, ¿de qué forma tendríamos los varones que oír o dejar de oír la voz de las mujeres, saber lo que las mujeres desean e incluso lo que las mujeres saben de los deseos de los varones, o ignorar todo ello?

La voz tiene un protagonismo casi involuntario en la película 'En la ciudad de Sylvia' (2007), obra preciosista y poética del barcelonés José Luis Guerín que sintoniza con la sensibilidad infinita de Víctor Erice o incluso con Visconti. Se estrenó en el Festival de Venecia y tuvo su continuación en otras dos propuestas artísticas cercanas en el tiempo: la película Unas fotos en la ciudad de Sylvia y la instalación titulada 'Las mujeres que no conocemos'. Aquí, la voz no es figura sino fondo, salvo en contadas ocasiones. Y la música, como en las películas de Luis Buñuel, no existe o solo se escucha lo imprescindible (breves fragmentos de música coral) y nunca como banda sonora. ¿Será porque la voz de la mujer es triste, como en la ópera? El protagonismo lo asume la mirada, como en la epistemología de Platón. La ciudad, Estrasburgo, se despierta y vive, sobre todo, con el ir y venir de las mujeres y la declaración que aparece transcrita en las paredes: “Laure, je t’aime”. ¿Será el fruto de una mano enamorada y enloquecida? Un joven regresa a la ciudad, después de seis años, en busca de una mujer sin rostro a la que conoció en el café “Les Aviateurs”, y emprende una caótica persecución, durante tres noches, a lo largo y ancho de un lugar en el que nada sucede, en la que solo vive su fascinación en medio de bicicletas y tranvías. La tarea del espectador consiste, básicamente, en reconstruir la historia, como si se tratase de un mosaico, con los fragmentos visuales y auditivos que nos brinda José Luis Guerín. El joven trazará su mosaico de “lo femenino” en un cuaderno donde irá esbozando sus dibujos con el lápiz de carbón. Porque no es propiamente a Sylvia a quien busca, sino a la platónica idea de mujer hecha carne y vestida de granate. ¿Se trata de acoso sexual? ¿No será, más bien, una obsesión militante fruto de la fascinación? ¿Veneración, tal vez?

El tono es muy diferente en el caso de la película de François Truffaut,' L’homme qui aimait les femmes' (1977), en la que el libidinoso protagonista está excesivamente marcado por la freudiana pulsión sexual y el rictus del donjuanismo. Y les confieso que una de las investigaciones más ambiciosas que he emprendido –y, afortunadamente, no he finalizado-, también gracias a la mirada, el dibujo y el registro de la voz, como en la película de Guerín, tiene el mismo objetivo: desentrañar la fascinación que siento por lo femenino, si es que existe. Una fascinación que puede devenir veneración fácilmente, puesto que se trata de “diosas”.

No en vano, la analista Jean Shinoda Bolen, publicó en 1984 el libro 'Goddesses in Everywoman' (Las diosas de cada mujer. Una nueva psicología femenina, 1993), en el que sostiene que toda mujer es una “mujer intermedia”, dado que su comportamiento recibe un impulso interior por parte de arquetipos de diosas, y otro exterior, por esterereotipos culturales, es decir, los papeles a los que la sociedad espera que la mujer se adapte. Siguiendo a Jung, Shinoda defiende que los “arquetipos” son pautas de comportamiento instintivo que forman parte de un “inconsciente colectivo” –la parte universal del inconsciente-. Dichos modos de ser, sentir y actuar pueden ser personificados, como fuerzas dominantes y formas de conciencia, en ciertos patrones mitológicos, como los que corresponden a las “diosas griegas”. El objetivo de este constructo teórico es loable: facilitar que una mujer sea capaz de amar profundamente, trabajar con sentido, y ser sensual y creativa. La clave está en reconocer las potencialidades que encierra lo femenino en cada caso concreto. Es esto lo que me produce fascinación, lo que hace que muchas de las mujeres que aparecen en mis cuadros no tengan rostro, porque en realidad pueden tenerlos todos y ninguno.

Hay diosas “vírgenes”, autónomas, independientes, sin apegos, que persiguen sus metas activamente, como es el caso de Artemisa, Atenea o Hestia. La primera, diosa de la caza, la luna y las tierras vírgenes es, sobre todo, hermana y rival. Atenea, la diosa de la sabiduría y la artesanía, patrona de Atenas y protectora de héroes, es la estratega. Hestia, es la diosa que mantiene el hogar y los templos. También hay diosas “vulnerables”, orientadas hacia el establecimiento y mantenimiento de las relaciones humanas, y que deben su fragilidad a la posibilidad de que se rompan dichas relaciones. Hera, la esposa, es la diosa del matrimonio; Deméter, la madre, es la diosa de las cosechas; y Perséfone, la hija, es la diosa del mundo subterráneo. Finalmente, Afrodita –la diosa del amor y la belleza- es la representante de las diosas “alquímicas o transformadoras”. Es la mujer amante, que entabla relaciones por decisión propia, como las diosas vírgenes, y cuida las relaciones como las diosas vulnerables, sin ser victimizada.

La riqueza y variedad de esta tipología trasciende sus propósitos teóricos, me hace adivinar la grandeza de los abrazos nutritivos, la elegancia del cabello agitado por el viento, la alegría despreocupada de los juegos infantiles, y la fragancia envolvente de la piel del mar. Tal vez se trate del elixir de “La voz a ti debida” cuyos ecos transmitiera en 1933 el poeta Pedro Salinas, evocando aquellos versos inspirados de la tercera égloga de Garcilaso de la Vega: “Y aun no se me figura que me toca/ aqueste oficio solamente en vida,/ mas con la lengua muerta y fría en la boca/ pienso mover la voz a ti debida;/libre mi alma de su estrecha roca,/ por el Estigio lago conducida,/ celebrando t’irá, y aquel sonido/ hará parar las aguas del olvido.”

Y por este motivo, seguramente, el joven que protagoniza 'En la ciudad' de Sylvia rectificó y escribió con el grafito en su cuaderno “elles” en lugar de “elle”, y yo tengo la costumbre de pintar mujeres sin rostro

