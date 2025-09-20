Robert y el ostracismo

Robert Reford en 'Los tres días del Condor'. / L.O.

Craig Hodges ha sido, junto a Larry Bird, el único jugador NBA que ha ganado tres veces consecutivas el concurso de triples. Y sin embargo, el negro de Craig no le sonará tanto como el blanco de Larry. Podríamos pensar que, una vez más, tuviéramos un caso aislado relacionado con el color de la piel. Pero no, el error de Craig fue su activismo antirracista, que le costó su carrera a pesar de su calidad en la cancha.

Algo similar le pasó al recientemente fallecido Robert Redford. ¿No se han preguntado cómo, alguien tan célebre en Hollywood, ha podido estar tan apartado en las últimas décadas? La respuesta es sencilla. En Estados Unidos, el país donde, como dijera el poeta Nicanor Parra, la libertad es una estatua, meter los pies en ciertos lodos te hunde, y ni ser blanco te salva. De ello pueden dar testimonio otras celebridades como Oliver Stone, Michael Moore o Sean Penn.

En el caso de Redford, fue a causa de una película documental sobre Leonard Peltier, el preso político más años encarcelado en el mundo, ¿tampoco le suena? Con 81 años, cumple su año 49 de condena en Estados Unidos. Miembro de la comunidad lakota, le achacaron sin pruebas el asesinato de dos agentes del FBI en 1975. La principal testigo confesó haber sido coaccionada y amenazada por el propio FBI. El juez rechazó llamarla de nuevo por ser «altamente perjudicial para el Gobierno». El documental, ‘Incident at Oglala’, de 1992, narra la injusticia. Nunca se distribuyó en cines, cadenas de televisión ni plataformas estadounidenses ni europeas. El alto precio de no mirar hacia otro lado.