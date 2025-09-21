La otra cara del Alzheimer: dignidad y calidad de vida hasta el final

El diagnóstico y evolución de la enfermedad suponen un duro golpe emocional tanto para el enfermo como para la familia / Geralt en Pixabay.

Hoy, 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una jornada dedicada a sensibilizar sobre esta enfermedad y el tipo de atención asistencial que requieren tanto los pacientes como sus familiares y los profesionales que los atienden.

En España, la prevalencia de las demencias se sitúa en torno al 0,9 % de la población general, alcanzando el 12,1 % en personas mayores de 84 años. La enfermedad de Alzheimer (EA) es la forma más común de demencia, representando aproximadamente entre el 50 % y el 70 % de los casos.

En la provincia de Málaga, alrededor de 30.000 personas padecen demencia, siendo la EA la más frecuente.

La enfermedad avanzada, progresiva e incurable, con falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico, con numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes, gran impacto emocional en el paciente, familiares y equipo, y con pronóstico de vida limitado, define al paciente subsidiario de cuidados paliativos. Estas características están presentes en la mayoría de los pacientes con demencia en sus fases más avanzadas.

Desde este enfoque, los cuidados se centran no en la curación, sino en el alivio sintomático y la prevención, en lo posible, de las complicaciones de la enfermedad, el mantenimiento del confort y la atención a la familia en el proceso final y en el duelo. Hoy día, es un hecho ampliamente reconocido por profesionales sanitarios, familiares y gerontólogos la necesidad de integrar los cuidados paliativos en el marco asistencial de los pacientes con demencia.

En este sentido, programas como «Atención integral de personas con enfermedad avanzada» (2008) de la Fundación La Caixa son claros ejemplos de modelos de cuidados basados en la humanización y la dignidad hasta el final de la vida. Dicho programa amplía su visión y pone el foco en el ámbito de residencias de personas mayores, tan estigmatizadas por otra parte. Tomando como referencia el informe de Envejecimiento en Red (2019), que arrojaba datos demoledores: 400.000 personas vivían en más de 5.000 residencias, el 80 % en condiciones crónicas complejas y avanzadas, de las cuales, además, el 60 % tenían demencias, lo que justificaba dar respuesta a esta necesidad hasta entonces no contemplada en estos centros.

Desde 2021, la Fundación Cudeca y el EAPS de Málaga desarrollan este programa pionero en el ámbito residencial, prestando atención psicológica a residentes, familiares, voluntarios y profesionales. En la actualidad, existen convenios con cinco residencias de Málaga y la provincia: Juan González y El Buen Samaritano (Churriana), Virgen del Carmen (Estepona), Manuel Dovado (Alhaurín de la Torre) y El Palo (Málaga). Además, se ha conseguido la implementación de voluntariado Cudeca, formado en cuidados paliativos, que acompaña en dos centros: El Buen Samaritano y Juan González, aportando un plus en la calidad asistencial y llenando de sentido la vida de algunas de estas personas.

Las intervenciones psicológicas llevadas a cabo por el EAPS están coordinadas de acuerdo con el equipo interdisciplinar de dichos centros, basándose en la detección de necesidades, planificación de la intervención, apoyo para afrontar miedos y frustraciones, formación y sensibilización, planteamiento de la toma de decisiones compartidas, favorecimiento de la comunicación entre familia, residente y centro, y acompañamiento en el duelo, entre otras.

El diagnóstico y evolución de la enfermedad suponen un duro golpe emocional tanto para el enfermo como para la familia, y en especial para el cuidador principal, que tiene que asumir las pérdidas y el deterioro global físico, cognitivo, emocional y conductual de su familiar ante una enfermedad degenerativa e irreversible. Gracias a este programa, he comprendido mejor la evolución de la enfermedad, sintiéndome acompañada en todo momento y aceptando de una manera serena que la despedida se acercaba… cuenta Mari Carmen, quien perdió a su madre hace unos meses.