Don Jesús: cuando la serenidad deja raíces

Jesús Catalá / L.O.

«Seremos la generación que tuvo la valentía de afrontar este gran reto». La frase, pronunciada por Monseñor Jesús Catalá en una de sus últimas homilías como obispo de Málaga, resume con naturalidad una forma de estar y de servir que no busca titulares inmediatos, sino huellas que se vean con el tiempo.

Ahora, tras haber presentado su renuncia pertinente y pasar a ser obispo emérito, y tras más de diecisiete años de pontificado en nuestra diócesis, me nace la necesidad de una reflexión agradecida y serena hacia Don Jesús. No es sencillo condensar en unas líneas la trayectoria de quien ha sido pastor de nuestra Iglesia entre 2008 y 2025, en una etapa que ha coincidido con cambios sociales, económicos y eclesiales de gran calado.

Pero sí se puede, al menos, mirar atrás y reconocer una constante: la de un obispo que supo dimensionar los retos, pensar a largo plazo y trabajar con una sensatez poco amiga de la estridencia. Recuerdo que hace muchos años, en este mismo periódico, escribía un artículo cargado de impaciencia y descontento. Había gestos y decisiones de Don Jesús que no comprendía, silencios que me desconcertaban, prioridades que no encajaban con mis urgencias o que simplemente no compartía.

El tiempo, sin embargo, se ha revelado maestro de comprensión. «Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades», dice Cervantes en boca de Don Quijote. Aquella frase, que Antonio Banderas rescató en un discurso inolvidable mientras recogía un Premio Platino del Cine Iberoamericano y se hizo viral, ha ido cobrando sentido en mi propio itinerario personal.

Colaborar después profesionalmente con la Diócesis me permitió acercarme más a su misión pastoral y descubrir que, en muchas ocasiones, lo que parecía inmovilidad era en realidad el trabajo paciente de quien coloca cada piedra para que un edificio no se derrumbe a la primera tormenta. Hoy, cuando la perspectiva ayuda, veo más claro que Don Jesús Catalá ha dejado una Diócesis más sólida de la que recibió.

Ahí están los datos: la apuesta por el patrimonio no como simple restauración, sino como recurso vivo al servicio de la fe y de la cultura; la rehabilitación de parroquias históricas como los Santos Mártires o Santiago; la intervención en el Seminario y en las cubiertas de la Catedral para abrirla al turismo y garantizar su conservación; la construcción y finalización de la misma en un proyecto histórico para Málaga, y los grandísimos esfuerzos depositados en mantener vivo un legado que es de todos.

Ahí están también los frutos sociales: la acción de Cáritas, la red de voluntarios, la cercanía con los más pobres, inmigrantes y enfermos, que se traduce en miles de vidas acompañadas.

Y ahí se encuentran, por supuesto, los grandes proyectos culturales y educativos: el Palacio Episcopal convertido durante años en centro de arte con exposiciones de referencia, como la monográfica dedicada a Pedro de Mena de la mano de su director, Gonzalo Otalecu; la Fundación Victoria, referente en educación religiosa en Andalucía con la gestión de su patronato con Inmaculada Román al frente; o el apoyo decidido al Centenario de la Agrupación de Cofradías, que proyectó nuestra Semana Santa más allá de las fronteras locales.

Se trata de obras que no siempre conquistan el aplauso inmediato, pero que dentro de unas décadas explicarán mucho de lo que hoy somos. No es casualidad que en su homilía de despedida dijera: «Habéis sido el mejor regalo del Señor», y que pidiera perdón por sus posibles negligencias y faltas de caridad.

Quien conoce de cerca la vida eclesial sabe que esa petición no es una fórmula, sino el gesto de quien ha llevado sobre los hombros una responsabilidad enorme y es consciente de que, a pesar del esfuerzo, nadie puede abarcarlo todo. Quizá por su carácter, Don Jesús no haya destacado como un obispo especialmente dado a la cercanía espontánea o al gesto popular.

Es verdad que no era de los que buscan el aplauso fácil. Su estilo ha sido más bien el de la mesura, la contención y el valor del silencio. Pero es precisamente ahí donde muchos hemos encontrado, con el tiempo, una lección: que la simpatía es poderosa, sí, pero a la larga lo son más la sensatez y la firmeza, aunque no vayan acompañadas de gestos efusivos.

En lo personal, solo puedo darle las gracias. Ha sido mi obispo en años cruciales de mi vida y figura clave para personas que son como de mi familia. Y aunque él nunca lo haya sabido -porque igual ni sabe bien quien soy-, de su modo de ser he aprendido a valorar la discreción, la ponderación y la paciencia. Pienso que su legado más hondo quizá no se mida en cifras ni en edificios, sino en esa manera de recordarnos que la Iglesia no es un espectáculo, sino un camino compartido que exige pensar con luces largas.

Ahora que es ya obispo emérito, la Diócesis se dispone a una nueva etapa. Cambia el timonel, pero no el rumbo, como él mismo dijo en su despedida: «El timonel de la Iglesia es Cristo». Queda la gratitud y queda también una enseñanza de largo alcance: la de que el tiempo, al final, sabe revelar lo que en su momento quizá no entendimos.

Y que, cuando dentro de años alguien admire una parroquia restaurada, un Pueblo de Dios con criterio y disciplina, una fundación educativa floreciente o un archivo cultural vivo, podrá reconocer en silencio la huella de un obispo que supo servir sin estridencias, con la serenidad de quien sabe que las obras que permanecen no se improvisan.

Ojalá sigue protegiendo con la oración a éste que será por siempre su pueblo.

Gracias, Don Jesús.

Viva Málaga.