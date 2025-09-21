Perry, en el partido contra el Utsunomiya nipón de la Intercontinental Cup. / FIBA

Hoy a las 13.00 horas, Unicaja jugará la final de la Copa Intercontinental, campeonato organizado por la FIBA. Mucho se habla de que esta competición no es muy importante por el nivel de los rivales con los que se enfrenta el equipo malagueño. Lo primero que tenemos que valorar es que Unicaja participa en esta Intercontinental gracias a ganar la BCL. No participas por ser el actual campeón, sino por ser el último ganador de la Basketball Champions League.

Es decir, que es una campeonato al que te clasificas ganando otro campeonato. Ese valor me parece mayor por el hecho de que has ganado esa BCL dos años consecutivos.

Cuando hablas de que has ganado dos años consecutivamente la misma competición, podemos pensar que es fácil ganarla. Creo que esta segunda temporada fue un poco más incomodo alzarse con el título por tener que ganarla en la cancha de uno de los rivales, el AEK, en este caso. Y creo que cada temporada la dificultad será mayor porque cada año se suman más equipos con mayor potencial a la competición europea de la FIBA.

Este es el motivo por el cual creo que es muy importante ganar hoy, porque este año se complicará bastante más repetir título en Europa por lo que clasificarte nuevamente para la Intercontinental será más difícil. No digo que Unicaja no vaya a tener opciones de ganar la BCL 25/26. Seguro que partirá en el grupo de favoritos para conquistar la competición. Pero su porcentaje de opciones se reducirá por esa mejora en los rivales a los que se enfrentará.

Pero hablemos del partido y el título de hoy. Es una final con trampa porque si ganas es lo normal y se le quitará valor a esa victoria. Y si se pierde se generará crítica. Por eso es tan importante ganar.

Primero, por sumar un título más. Segundo, porque no sabes cuando vas a volver a disputarlo. Y si el nivel de los rivales no es alto eso da igual. Dentro de unos años ni nos acordaremos de quienes fueron los rivales, pero el título estará en las vitrinas del Unicaja y la bandera colgada en el techo del Carpena.

El rival será un combinado de jugadores americanos que juegan en la G – League, una competición en la que participan jugadores jóvenes pertenecientes a franquicias de la NBA. Estos jugadores todavía no están preparados para jugar en la NBA y buscan en esta segunda competición los minutos que no tienen en el primer equipo de la franquicia con las que tienen contrato. Para que podamos entendernos fácilmente, la G – League es como la liga de filiales de las franquicias NBA.

El equipo americano estará formado por jugadores jóvenes con cierto talento técnico y físico. Por el contrario, será un equipo poco conjuntado y que intente plantear un baloncesto un poco anárquico.

Sin duda que Unicaja será el favorito en esta final. Era ya el favorito antes de subirse al avión camino de Singapur, ciudad donde se está disputando este Intercontinental. Pero ya sabemos que a este nivel no te puedes relajar porque sabes que el equipo americano tendrá jugadores con talento y porque también eres consciente que tú estás de pretemporada y andas intentando conjuntar y acoplar a unos cuantos jugadores nuevos.

Este es otro buen motivo para ver el partido, ver cómo sigue progresando este nuevo Unicaja y comprobar qué son capaces de hacer las nuevas incorporaciones. También es una buena oportunidad para estudiar qué modificaciones plantea Ibon Navarro en el juego de su equipo por tener varios jugadores nuevos con características diferentes a los que se fueron. Todo esto dentro de la filosofía del entrenador de Unicaja, algo que no va a cambiar seguro.

Pues esperemos que Unicaja no caiga en esa trampa que tiene esa final y sea capaz de conquistar por segundo año consecutivo esta Intercontinental, algo que cuando pasen los años nos daremos cuenta del valor que tiene porque, insisto, ganar títulos en el deporte profesional es algo muy complicado y Unicaja está viviendo una época tan impresionante en este sentido como difícil de mantener.