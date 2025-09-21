Ira en el tintero

La gilda clásica. / L. O.

Lunes. Un nuevo supermercado. El barrio está alterado y las conversaciones en ascensor, pasillos, portal y calles adyacentes versan sobre ofertas, productos, simpatía de las cajeras y cajeros y novedades varias. Un supermercado es un buen sitio para captar conversaciones, observar comportamientos, sentir el latir de la calle y... llevarse una caja de donuts de chocolate, que están de oferta. Estas pequeñas alteraciones, positivas, de la cotidianeidad, un nuevo negocio en el vecindario, son para algunos insignificantes, pero para otros suponen un acontecimiento vital, una novedad dignísima de mención, un cambio. Un guantazo a la rutina. Apuesto a que uno de mis vecinos jubilado ya ha bajado varias veces. Quizás uno de mis vecinos jóvenes intime con un empleado de ese supermercado. Esos empleados son nuevas personas que entran en la vida de la gente del barrio. Hoy he vuelto por segunda vez. La mejor manera de vencer una tentación es caer en ella. Tengo dos opciones: darme la turra a mí mismo sobre lo innecesario de muchas cosas que compramos o llevarme una lata de Coca Cola de vainilla y un champú alemán especial para canas. Caigo.

Martes. Me dirijo a una cita profesional. Calor. De repente, se me ha hecho temprano. Para hacer tiempo (ojalá el tiempo pudiera hacerse, fabricarse) entro en una librería que entre sus bondades tiene un aire acondicionado potente. Quedaría bien decir que me pierdo por entre sus estantes, baldas y recovecos, pero es pequeña. Miro. Veo un tomo de diarios de Iñaki Uriarte, maestro alabado del género. Abro al azar y leo unas entradas correspondientes al año 1999. Uriarte practica un diarismo o dietarismo tranquilo y elegante desde su diletancia vizcaina. Te absorbe. Habla de lecturas y visitas a museos, de viajes, de su familia, de lo que ve. Muy entretenido, por mucho que el adjetivo, entretenido, no sea preciso ni tal vez elegante y ni siquiera literario. Hay escritores, incluso, que se molestan si se les tilda de entretenidos. Prefieren seguramente ser un coñazo. Vuelvo a la calle con ganas de escribir. El panorama está entretenido.

Miércoles. Rehén. Netflix. Serie política y de acción. Creí que iba a ser un El ala Oeste de la Casa Blanca o un Borgen pero veremos en qué deriva. Han secuestrado al marido de la primera ministra británica, justo cuando recibe en Londres a la presidenta de Francia, que además de un poco ultra es algo traviesilla y bastante astuta. Los recovecos del poder mezclado con lo personal y familiar. Bien ambientada. Solo he visto el primer capítulo, así que no tomen esto como una recomendación a toda costa. Es una cata en un producto que en principio no parece más de lo mismo. Ceno escarola. Leo que sale una novela de Julio Llamazares. La espero con ansia.

Jueves. Hoy en día, Canal Sur, con la gran Toñi Moreno. Me sube la tensión y la ira el caso de una enfermera vasca que simuló vacunar a 400 niños pero que en realidad tiraba las vacunas sin ponerlas. Se enfrenta a penas de cárcel, claro. Vacunas obligatorias, no las de covid. Toñi entrevista a una madre afectada. Al abandonar el plató, voy tan absorto pensando en la condición humana y en algún argumento que se me ha quedado en el tintero (hay días en los que uno va ligero de equipaje y días en los que porta el tintero lleno a modo de pesada carga) que me llevo puesto el micrófono y es el técnico entonces el que debe pensar en la condición humana pero en la mía, de hombre despistado y microfonado. Vuelvo sobre mis pasos. El micro lo devuelvo pero el maquillaje me lo quedo para pasarme todo el día como falso moreno caribeño. Logro vaciar el tintero en el almuerzo, que no es en El tintero, y sí en el chiringuito Europa, en Marbella. Espetos de sardinas muy gordotas. También la inevitable pata de pulpo. Persiste la moda. La pata de pulpo es ahora lo que hasta hace poco eran las berenjenas con miel, que te las ofrecían con «g» y con jota. La cama de puré de patatas que no falte. Toda la mar enfrente, alegres desocupados mojan sus pies en la orilla. Me salpica la alegría. A la vuelta, en Uber, le pregunto al conductor «cómo está» y va y me lo cuenta.

Viernes. 19 de septiembre, Día Mundial del Aperitivo. El aperitivo es la caña. Al fin una causa noble. El aperitivo es el hall de la felicidad. No se puede decir Gilda impunemente.