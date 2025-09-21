De mentiras hace verdades

Lo peor que nos puede pasar es que solo miremos dentro de casa (si no te la han okupado, claro) y no lo que acontece por las calles del mundo, como en Londres el otro día, cuando el activista Tommy Robinson convocó una marcha y reunió más de 110.000 personas (cifra de sus contrarios, no la suya) contra las políticas migratorias del ingenuo Starmer. Trump le habrá susurrado estos días al socialdemócrata alguna cosa, al fin y al cabo, los británicos y los estadounidenses son primos, y eso que aquellos fueron los colonos.

Pero lo que debe preocuparnos en Europa -las islas son otra cosa- es que entra en vigor el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, adoptado en abril de 2024, pero cuyas disposiciones empezaron a aplicarse plenamente este agosto pasado. Cosas de la UE y la paradoja de Aquiles y la tortuga, y es que de infarto Úrsula no morirá. Aquí, a Bolaños (Félix) et al les ha dado la risa tonta cuando leyeron en el Reglamento que los medios públicos no deben convertirse en herramientas de propaganda, todavía están en el suelo revolcándose.

A otro Bolaños -Roberto Muñoz Bolaños, historiador-, le leía el otro día a propósito de Málaga. Sostiene el doctor que el «director» -del golpe de 1936, es decir, el general Emilio Mola- temía que el control de Málaga no fuese sencillo por la adscripción izquierdista de la mayor parte de la población. Pero se olvidaba el militar, fatalmente accidentado cerca de Alcocero (Burgos), que la situación política malagueña fue anárquica desde julio de 1936 hasta la caída de la ciudad el 8 de febrero de 1937 y esto impidió que se pudiera crear un sistema defensivo que mereciera tal nombre. Entonces se asesinaron entre 2.123 y 2.761 personas por los izquierdistas, pocas víctimas para muchos de ellos. Cuando cayó la ciudad, el poder ya no estaba en manos del Gobierno Civil sino del Comité de Enlace, que representaba a los integrantes del Frente Popular. Tampoco es lo que pasa hoy, que en la calle manda Marlaska. La calle no era de Fraga, como se supo después. Lo digo, como ustedes saben, porque Marlaska fue el que ordenó al delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, que a su vez este ordenara a la Policía que no usase la fuerza ante los pacíficos propalestinos que sí la usaron contra la Vuelta. Como se ve, todo es una cadena de órdenes, como descubrió Charles Darwin.

Más allá de los toques de pito, entiéndanse silbatos, el periodista Paco Narváez, director de una revista gay (MENsual), contó algunas cosas de la hija de Sabiniano y la Sauna Adán, y habló de chaperos menores de edad, brasileños y colombianos, y policías grabando a sus objetivos y todo lo que se espera de estos reputados lugares. Ya del ático no digo nada. Aunque si uno lo piensa bien, ¿qué son estas menudencias y boberías al lado del caso Epstein? Hasta en seis ocasiones se refiere Cervantes en el Quijote al «maravilloso silencio». Pues eso. Andrés Trapiello lo explicaba el otro día, nunca el silencio de los intelectuales y escritores de izquierda ha sido más sonoro que en su propia casa.

Los fariseos hacen lo mismo con Rusia, muchos aspavientos, pero se cuelan por la puerta de atrás haciendo negocietes con China, que es la gran aliada de Putin. La hipócrita Europa. Como el otro día, cuando el Parlamento Europeo se negó a un minuto de silencio por el asesinato de Charlie Kirk. Nos lo harán pagar. Israel también está en deuda con nosotros, y suele responder.

En fin, se ha ido Robert Redford, actor, director, activista… varios hombres y un destino, diría yo, caso también del prestigioso historiador Amenábar.

También hay que dar cuenta de que, en las Cortes, su presidenta anuncia que borrará de las actas de las sesiones lo que no le guste, en un ejercicio de censura como el de Stalin cuando te borraba de las fotos antes de borrarte del todo. Bueno, Francina también le corta (el micrófono) a Feijóo, y sin avisar, y eso que le quedaban a Alberto nueve segundos. Yo, sin embargo, creo que este hace mucho tiempo que ya había terminado. Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, lo vio claro en el Libro del Buen Amor:

Él crea los priores, los obispos, los abades,

arzobispos, doctores, patriarcas, potestades;

a los clérigos necios da muchas dignidades,

de verdad hace mentiras; de mentiras hace verdades.