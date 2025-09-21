La rebeldía del clima

Dos bañistas, jugando a la pelota, en La Malagueta / Gregorio Marrero

Mientras el calendario avanza implacable hacia el equinoccio y el resto de Europa comienza a encapsular sus shorts y a desempolvar mantas, Andalucía se aferra a un secreto a voces: el verano no se va. No del todo. No aún. Septiembre, con su nombre a punto de expirar, no es aquí un mes de transición, sino la prolongación testaruda de una estación que se niega a ceder su trono. Es un acto de rebeldía climática, un susurro cálido que desafía la lógica gélida que avanza desde el norte.

El mar, ese cómplice eterno, nos sigue queriendo. Sus aguas, templadas por meses de sol inclemente, acogen los baños tardíos con una caricia salina que nada tiene que ver con el shock gélido de julio. Es un abrazo más íntimo, más sereno. La playa en estas fechas ya no es el hervidero bullicioso de agosto; se transforma en un espacio de posesión local, donde la arena guarda el eco de las risas estivales y la brisa marina mece una melancolía dulce, la de quien sabe que está viviendo un regalo robado al almanaque.

Hablar de invierno aquí, ahora, parece un absurdo. Una idea abstracta y lejana, tan incongruente como un abrigo de lana bajo un sol que aún cae a plomo. El calor no es ya el fuego blanco y vertical del mediodía augusto, sino una losa dorada y pesada, una pereza luminosa que se derrama sobre las calles de Málaga, de Cádiz, de Granada. Es un calor que no entiende de rutinas importadas, que se burla de los despertadores, de las oficinas con aire acondicionado y del horario de invierno que se avecina.

Este calor es un cómplice de la procrastinación feliz. Un aliado que nos susurra al oído que la única obligación verdadera es la de quedarse, de alargar la terracita, de perderse en una tarde que se niega a acortarse. Es el calor que no quiere que cambien la hora, que se rebela contra el robo de la luz vespertina. Es la última trinchera contra la oscuridad invernal, una barrera térmica que hace más soportable la existencia para los que, como yo, sentimos que el invierno es una suerte de exilio involuntario del alma.

Málaga, en este contexto, se erige como un paraíso dentro del caos climático global. Un lugar donde lo que en otros sitios sería una anomalía, aquí es la norma esperada, casi exigida. Es el refugio de los heliófilos, de aquellos que encuentran en la persistencia del sol un consuelo existencial. Este calor tardío no es una mera condición meteorológica; es un estado de ánimo. Es la prueba tangible de que la alegría y la luz pueden ganarle la batalla al calendario, de que el verano, más que una estación, es una promesa que Andalucía se empeña en cumplir incluso cuando el año ya clama por avanzar. Es el consuelo de saber que, por ahora, la oscuridad tendrá que esperar.