Acabó el verano. Y partieron con él muchos de sus propósitos. Su final llegó y, paradójicamente, España despidió en ese último tramo a Manuel de la Calva (Dúo Dinámico). Eterno como él mismo nos queda aquel himno que con imágenes de Nerja cerraba la más azul de cuantas estaciones conocimos.

Ya es otoño. Y ahora lo que toca es transitar por la estación de los senderos. Soñar atardeceres tempranos y frescos, al calor de unas castañas. Adentrarnos en esas mil y una rutas de una provincia malagueña que invita como pocas a practicar el deporte más sosegado, dicen que también el más saludable. Al menos si no es competitivo sirve para preservar el esqueleto en las mejores condiciones posibles.

Cantaba Franco Battiato que la estación de los amores volverá. Habrá quien piense que será la primavera. Pero por qué no el otoño. Lo importante, que también refería en ese cántico, uno de tantos que nos dejase, todos ellos inmortales, es reparar en cómo he podido malgastar mi tiempo. Ese contador «que no volverá, no regresará, más».

Por el otoño de los senderos puede uno no sólo ser consciente de lo pequeño que resultamos entre tan descomunales montañas o valles. También puede reencontrarse con la vida.

Porque cada vez apelamos más, sobre todo en lo que va de década, en lo descorazonadas que resultan las grandes urbes. Porque cada vez se nos antojan más reductos romanos, como núcleos minúsculos imposibles de comparar, esos pequeños pueblos del interior donde el saludo al vecino todavía sigue vigente.

Es otoño y seguimos a la espera de que termine el veranillo de San Miguel. Así somos en nuestro lenguaje. Que somos capaces de estirar mayo hasta casi mitad de junio o de hacer que en agosto sintamos frío en rostro. Es otoño, pero depende su llegada de que miremos el contexto meteorológico o la posición planetaria respecto al eje de nuestro sistema solar. Siempre contradictorios. Como buena especie humana que nos representa.

En realidad parece que todos seamos gallegos. Que no sepamos si vamos o si venimos. Si con tanta hipocresía reinante queremos apostarlo todo al rojo, o al mismo tiempo reservamos al negro. Cuestión de dónde ponemos el foco y si en realidad pisamos los ejes cartesianos sobre los que nos hicieron sentarnos padres, madres, y las madres y padres de ellos. Al menos en teoría.

La estación de las hojas caídas, de los puestos de castañas, de los paseos hasta bosques encantados y caminitos reales. Viene tiempo para caminar, que si no hay camino se abre. De practicar muchos de esos deportes al aire libre para los que el sofoco veraniego no nos daba el aire.

Con tantos riesgo de dañarnos nuestras cada vez más sensibles pieles, el periodo recién culminado no era propicio para abonarnos al entrenamiento de horas bajo el Lorenzo. De hecho, esta misma semana vuelven las carreras populares más multitudinarias. A la espera de la más veterana de todas, la urbana que en la capital malagueña deberá aguardar casi un mes, este próximo sábado se celebra una nueva nocturna con la que poder subir a la luz de las estrellas y farolas, hasta por dos veces, buena parte del Monte de Gibralfaro.

La MLK Trail & Tahermo Málaga también vuelve por el otoño. El de los senderos. Largos o cortos, Empinados o llanos. En este caso de diez kilómetros, ya caída la noche, y con pendientes con las que desafiar nuestra dependencia a la gravedad. Volverá a ser un evento benéfico, de esos que por una buena causa congrega en la Costa del Sol a corredores populares llegados desde todos los rincones de Andalucía e incluso desde otras comunidades autónomas y países.

Qué mejor plan saludable para un fin de semana que, por otra parte, estará marcado por la disputa de la Supercopa de baloncesto, con el Unicaja recién proclamado bicampeón mundial en Singapur, así como por el multitudinario estreno de la San Diego Comic-Con Málaga. En la primera de estas dos citas, la de la canasta, el entrenador cajista, Ibon Navarro, debiera ser venerado como un auténtico superhéroe. Su palmarés planetario empieza a ser a su deporte, lo que al cine de acción Schwarzenegger, la estrella en Málaga de esta Comic-Con.